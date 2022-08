Huawei Mate 50 arriverà ancora con lo Snapdragon 888 4G?

La serie Huawei Mate 50 verrà lanciata il mese prossimo stando ad alcune informazioni emerse in rete. Le ultime voci affermano che Huawei Mate 50 standard avrà un chipset Snapdragon 888 (come la serie P50), limitato alla connettività LTE, invece di una piattaforma Kirin 9000S ancora non annunciata e che è probabilmente riservata al Mate 50 Pro.

L’utente TechyPreacher ha pubblicato un foglio delle specifiche sulla propria pagina Weibo, rivelando che il display sarà un OLED sviluppato da BOE con risoluzione Full HD+ e 6,38″ di diagonale. Avrà anche una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

La serie Mate dovrebbe essere il meglio che Huawei può offrire e questo modello standard avrà una tripla fotocamera da 50 MP sul retro. La RAM è elencata come 8 GB, mentre lo spazio di archiviazione è 128 GB o 256 GB. Il sistema operativo sarà l’ultimo Harmony OS 3.

Altre voci affermano che Huawei introdurrà la propria divisione fotografica chiamata X Mage che dovrebbe sostituire Leica nel fornire know-how su tutte le funzionalità fotografiche (il marchio ora collabora in esclusiva con Xiaomi). La società rimane in silenzio su un eventuale lancio e, sebbene tutte queste specifiche suonino come un pio desiderio, l’afflusso di fughe di notizie suggerisce che un evento è vicino.

Certo è che per Huawei la presenza internazionale è stata limitata moltissimo dalle sanzioni USA, tanto che non può accedere alle tecnologie di ultima generazione e solamente grazie a un permesso speciale a Qualcomm sta potendo acquistare SoC relativamente di ultima generazione (anche se i modem 5G non sono compresi negli accordi).

