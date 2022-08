L’open banking traccia la strada per la scelta del miglior conto corrente

Scegliere un conto corrente non è più così semplice come lo era fino a un decennio fa. Non è necessario scegliere la banca con la filiale più vicina a casa, l’home banking ha portato lo sportello bancario direttamente sul nostro smartphone. L’elemento da ricercare e cui dare davvero peso è il modo in cui il conto integra i vantaggi legati all’open banking e a tutta la gamma di servizi cui può dare accesso.

Dall’home all’open banking, come cambiano i servizi bancari nell’era della comunicazione digitale

È già passato del tempo da quando i nostri smartphone sono diventati una filiale del nostro conto corrente. Grazie a questi strumenti è stato possibile accedere in tempo reale a movimenti, saldo, e innumerevoli funzioni di pagamento e risparmio. Ma da quando il nostro telefono è diventato il portale d’accesso per l’home banking le cose si sono fatte più interessanti.Con l’approvazione della direttiva PSD2 sui sistemi di pagamento, in particolare rivolta alla regolamentazione di quelli digitali, il cambiamento ha subito un’accelerazione. Lo smartphone è diventato uno strumento essenziale per garantire la sicurezza delle operazioni bancarie, per effettuare pagamenti in autonomia e per proteggere il proprio conto da frodi e truffe online.

L’open banking apre la strada a innumerevoli servizi

Accedendo al conto online il cliente autorizza la banca al trattamento dei propri dati personali. Si tratta di una fonte impressionante di informazioni che le banche sono autorizzate a condividere con terze e quarte parti. L’open banking diventa così il mezzo per utilizzare i dati forniti dagli utenti per creare nuovi servizi in collaborazione con altri attori dell’universo finanziario e non solo. Un buon conto corrente è in grado di dare risposte innovative ai bisogni emergenti nel nuovo millennio senza ricorrere a strutture interne complesse, ma collaborando con i partner in grado di fornirli.

Il conto corrente completo

Ogni tipologia di cliente ha diverse abitudini in ambito professionale e nella vita privata. Avere a disposizione dei servizi che ne semplifichino l’accesso e ne massimizzino i risultati è un vantaggio per tutti.

La scelta del conto corrente ideale passa dalla definizione dei bisogni e le necessità individuali fino a scoprire chi è in grado di dare risposta a queste necessità.

Non sempre è facile accontentarsi di risposte standard a bisogni specifici. Le challenger bank offrono servizi diversi come:

Acquisti da smartphone

Pagamenti in valuta estera

Investimenti e gestione patrimoniale

Risparmio automatizzato

Prestito agevolato per consumi o impresa

Accesso alle criptovalute

Punti fermi per la scelta del conto

L’integrazione delle API nell’interfaccia del conto corrente online è un evento sempre più frequente, spesso inevitabile.

Il cliente non ha limiti al numero di conti intestati a proprio nome, perché sono tutti personali e riconducibili al titolare. Si può quindi immaginare di costruire il conto su misura integrando funzioni diverse e interagendo sempre dalla stessa interfaccia, sfruttando le opportunità dell’open banking per avere su una sola piattaforma tutte le opzioni a disposizione.