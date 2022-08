Spotify rinnova il look della home screen su Android

Un’altra settimana, un altro aggiornamento di Spotify. Il gigante dello streaming musicale ha appena annunciato l’intenzione di lanciare una nuovissima esperienza Home per gli utenti Android. La nuova esperienza includerà feed sia per musica che per podcast e arriverà su iOS in un secondo momento.

L’hub principale per i consigli di Spotify ha lo scopo di aiutare gli utenti a scorrere facilmente il tipo di contenuto che stanno cercando. La versione aggiornata renderà l’esperienza più personalizzata consentendo agli utenti di approfondire ulteriormente i loro consigli.

A partire dal feed Musica, agli ascoltatori di Spotify verrà fornito un rapido accesso ai suggerimenti, che si baseranno sui loro gusti musicali. Inoltre, saranno disponibili anche consigli su album e playlist insieme a pulsanti per condividere facilmente, mettere mi piace e riprodurre istantaneamente la musica.

D’altra parte, nel feed Podcast e spettacoli, gli utenti di Spotify potranno accedere rapidamente ai nuovi episodi dei loro programmi preferiti. Inoltre, i consigli personalizzati sui podcast saranno una parte importante della nuova esperienza Home. Le stesse novità dovrebbero arrivare anche nella futura sezione dedicata agli audiolibri.

Infine, il nuovo hub consentirà agli ascoltatori di leggere le descrizioni degli episodi, salvare in “I tuoi episodi” e iniziare a riprodurre i podcast senza uscire dalla pagina.

L’arrivo ufficiale è previsto nelle prossime settimane su Android, con la versione iOS dell’app che seguirà più in là. Non si tratta di nulla di rivoluzionario ma è un modo per tenere sempre aggiornata 2 “rinfrescata” l’interfaccia utente della propria applicazione, sfruttando quanto più possibile i dati raccolti sugli utenti.

