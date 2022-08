Google Pixel 6a, risolto il problema legato allo sblocco del bootloader

Alla maggior parte delle persone che acquistano un Google Pixel 6a andrà bene il software con cui viene fornito, ma alcuni preferiscono sperimentare cose nuove come Custom ROM di terze parti o eseguire il root dei propri dispositivi. Questi processi di solito richiedono lo sblocco del bootloader di un telefono per apportare modifiche. Google in realtà consente questa pratica, molte aziende non lo fanno.

Quando i preordini di Google Pixel 6a hanno iniziato ad arrivare nelle mani degli utenti tuttavia, coloro che tentavano di eseguire questa operazione hanno riscontrato un problema in cui tale opzione non era disponibile per loro. Ma Google assicura che il nuovo aggiornamento OTA, disponibile da qualche ora, risolve il problema.

Per contesto, lo sblocco del bootloader di un telefono è diverso dallo “sblocco del gestore telefonico” o dalla versione “No Brand” del telefono che selezioni quando lo si acquista presso un rivenditore. Ciò descrive uno stato che limita la capacità del telefono di connettersi a una rete specifica e un telefono “sbloccato” in quel contesto significa che può essere utilizzato su più reti.

Sfortunatamente, esiste una connessione tra i due che può complicare ulteriormente questa discussione: spesso, le versioni di smartphone con blocco dell’operatore non possono essere sbloccate dal bootloader. Le aziende avrebbero probabilmente dovuto usare parole diverse per descrivere questi due stati, ma ormai è troppo tardi.

Il problema segnalato si riferiva all’impostazione nelle opzioni sviluppatore per iniziare il processo. Essa veniva segnalata sempre come “disattivata” e non disponibile. Un thread relativo al problema è iniziato sui forum XDA, ci sono state segnalazioni sui forum di assistenza di Pixel Phone e c’è stata una piccola discussione a riguardo tra gli sviluppatori su Twitter.

Secondo uno degli sviluppatori dietro GrapheneOS, potrebbe richiedere un ulteriore ripristino delle impostazioni di fabbrica dopo l’aggiornamento. Staremo a vedere come si evolverà la situazione dopo il nuovo aggiornamento OTA.