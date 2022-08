WhatsApp, in arrivo un chatbot per segnalare le novità e la disponibilità di aggiornamenti

WhatsApp aggiunge quasi sempre nuove funzionalità all’app di messaggistica istantanea e una in fase di arrivo renderà più facile capire le novità dell’app. Una nuova funzionalità attualmente in fase di sviluppo introdurrà a un account WhatsApp ufficiale (chatbot) all’interno dell’app che invierà un messaggio quando sono disponibili nuove funzionalità.

Come notato da WABetaInfo, la nuova funzionalità è nelle prime fasi di sviluppo, quindi probabilmente non la vedrete presto sul telefono. Il rapporto include uno screenshot di come apparirà il chatbot verificato.

Una notifica all’apertura della conversazione con il chatbot fornirà informazioni su nuove funzionalità, suggerimenti e trucchi per WhatsApp e informazioni su privacy e sicurezza.

A differenza degli account aziendali su WhatsApp, non sarà possibile rispondere a nessuno di questi messaggi. Questo è un account di sola lettura, quindi è solo un sistema di notifica tramite WhatsApp per informare sulle nuove funzionalità e su eventuali aggiornamenti del servizio. Se si avrà bisogno del supporto di WhatsApp, lo si dovrà contattare con altri mezzi.

Tutti i messaggi saranno crittografati end-to-end, ma è improbabile che sia un grosso problema poiché questi messaggi che molte persone riceveranno. Quando la funzione verrà implementata, si riceverà un messaggio direttamente dall’azienda con una vista simile a quella che vedete nello screenshot qui sopra.

Questo chatbot è simile alle funzionalità delle app di messaggistica rivali Telegram e Signal, in cui ciascuna utilizza un canale ufficiale per aggiornare gli utenti sulle nuove versioni. La funzione è in fase di sviluppo ora, quindi non sappiamo quando questo inizierà ad apparire nell’app. Probabilmente passerà un po’ di tempo prima che questo arrivi.

