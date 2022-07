Android Auto rinnova il look del player multimediale

Google ha promesso che la sua interfaccia utente riprogettata per Android Auto sarebbe arrivata giusto in tempo per la stagione estiva. A quasi un mese dall’inizio del periodo più caldo dell’anno, non l’abbiamo ancora visto arrivare nulla. Questo però non vuol dire che Google non sia pronto a implementare alcune modifiche alla sua interfaccia adatta alle auto. Anche se potrebbe non essere la modalità schermo diviso che tutti stanno aspettando, il lettore multimediale di Android Auto sta ottenendo un look rinnovato, portando una dose tanto necessaria di design moderno e correzioni di bug.

Sebbene Android sia solitamente uno spazio pieno di vari layout alternativi per le app a seconda di ciò che si scarica dal Play Store, con Spotify, YouTube Music e Apple Music hanno tutti un aspetto molto diverso, anche se svolgono la stessa attività, Android Auto non cade nella stessa categoria. Google mantiene i lettori multimediali supportati uguali su tutta la linea e c’è una buona ragione per questo. Distrarsi mentre si è alla guida è molto pericoloso, quindi indipendentemente dal servizio di streaming, Android Auto mantiene tutta la UI uguale.

Detto questo, il player attuale ha alcuni bug seri, in particolare un problema con lo sfondo degli ampi display delle auto. In Android Auto, il lettore multimediale utilizza una versione sfocata della copertina dell’album per il brano desiderato come sfondo. In teoria, sembra fantastico, ma fino ad ora la copertina dell’album è apparsa solo su una parte del display.

Per fortuna, l’ultimo aggiornamento risolve questo problema. Alcuni utenti su Reddit hanno notato che nella v7.8.6225 viene risolto completamente questo problema.

Android Auto beta v7.9.1228 presenta sfondi migliorati e una nuova barra di riproduzione. Tuttavia, non è l’unico cambiamento che Google sta introducendo. Android Auto beta v7.9.1228 elimina la barra di riproduzione circolare avvolta attorno all’icona di pausa per qualcosa di molto più tradizionale. La barra di riproduzione ora appare come una linea bianca che si estende sul display, qualcosa che sembra sicuramente molto più facile da notare durante la guida.

Nessuno di questi cambiamenti è monumentale. Tuttavia, mostra l’impegno di Google nel ripulire la UI di Android Auto, rendendola moderna ed elegante e limitando il più possibile le distrazioni. Con la concorrenza nel settore automobilistico in aumento, essere un passo avanti rispetto alla concorrenza attraverso il design, le funzionalità e le app di terze parti è un must.

