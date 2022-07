Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra ufficiali: si punta tutto sulla fotografia

Attraverso un evento di presentazione ufficiale in Cina, Xiaomi ha presentato i nuovi smartphone top di gamma Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra. Stando alle parole dell’azienda, con essi si inaugura una nuova era della fotografia digitale (grazie anche alla collaborazione con Leica), soprattutto col modello Ultra e il suo sensore fotografico Sony IMX989 da ben 1 pollice.

Xiaomi 12S Xiaomi 12S Pro Xiaomi 12S Ultra Dimensioni e peso 152.7 x 69,9 x 8,16 mm e 180 grammi 163.6 x 74,6 x 8,16 mm e 205 grammi 164.3 x 74,6 x 8,4 mm e 234 grammi Display 6,28 pollici AMOLED con risoluzione 1080 x 2400 pixel, luminosità di picco di 1100 nits, refresh rate di 120 Hz, Touch Sampling Rate di 480Hz e con protezione Corning Gorilla Glass 6,73 pollici AMOLED LTPO E5 con risoluzione 3200 x 1440 pixel, luminosità di picco di 1500 nits, refresh rate di 120 Hz, Touch Sampling Rate di 480Hz e con protezione Corning Gorilla Glass 6,81 pollici AMOLED LTPO E5 con risoluzione 1440 x 3200 pixel, luminosità di picco di 1700 nits, refresh rate di 120 Hz, Touch Sampling Rate di 480Hz e con protezione Corning Gorilla Glass SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 con CPU octa core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) e GPU ADreno 730 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 con CPU octa core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) e GPU ADreno 730 Mediatek Dimensity 9000+ Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 con CPU octa core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) e GPU ADreno 730 Memoria 8 GB LPDFDR5 + 128/256 GB UFS 3.1 8/12 GB LPDDR5 + 128/256 Gb UFS 3.1 8/12GB LPDFDR5 + 256/512 GB UFS 3.1 Fotocamera posteriore 50 MP (Sony IMX766) con OIS, 13MP (ultra grandangolare) e 5 MP (macro) 50 MP (Sony IMX707) con OIS, 50 MP (ultra grandangolare) e 50 MP (teleobiettivo) 50 MP (Sony IMX989 da 1″) con OIS, 48 MP (Sony IMX586 Exmor RS con obiettivo ultra grandangolare) e 48 MP (Sony IMX586 Exmor RS con teleobiettivo periscopico) Fotocamera anteriore 32 MP 32 MP 20 MP Batteria 4500 mAh con ricarica rapida da 67W e ricarica wireless da 50W 4600 mAh con ricarica rapida da 120W e ricarica wireless da 50W 5000 mAh gestita dal chip Surge G1 con ricarica rapida da 120W e ricarica wireless da 67W (inversa da 10W) gestita dal chip Surge P1 Connettività 5G, 4G,Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e,Bluetooth 5.2 5G, 4G,Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e,Bluetooth 5.2 5G, 4G,Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e,Bluetooth 5.2 Sistema operativo Android 12 con MIUI 13 Android 12 con MIUI 13 Android 12 con MIUI 13

Come potete vedere, si tratta di assoluti top di gamma con il meglio che il mercato ha da offrire in termini di componenti hardware. Il modello 12S Pro viene tra l’altro offerto anche nella variante con Mediatek Dimensity 9000+ mentre la versione standard (e quella Ultra) solo con Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Prezzi e disponibilità

Venendo ai prezzi, per il momento Xiaomi offre la nuova serie di smartphone solo in Cina dove è possibile acquistarli col seguente listino: