Fossil spiega il perché l’aggiornamento a Wear OS 3 sta richiedendo tanto tempo

Wear OS 3 è stato annunciato alla conferenza degli sviluppatori I/O di Google nel maggio 2021, ma a parte alcuni modelli Samsung e il costoso Montblanc Summit 3, pochissimi smartwatch eseguono l’aggiornamento ad oggi. Fossil è uno dei marchi che stanno recuperando terreno in questo momento, con molti dei suoi orologi destinati a ricevere il grande aggiornamento entro la fine dell’anno, e abbiamo appreso che per prepararsi a questo, l’app Fossil Smartwatches sta ricevendo una revisione completa.

Lanciato il mese scorso insieme agli ibridi Fossil Gen 6, l’aggiornamento non è stato esattamente ben accolto e ha suscitato alcuni feedback negativi: mancano diverse funzionalità e molte delle personalizzazioni offerte dall’app precedente sono state rimosse. Per sistemare le cose, Fossil ha pensato che fosse meglio fornire una spiegazione del motivo per cui era necessario un aggiornamento importante in primo luogo sia per l’app del telefono che per l’interfaccia utente dell’orologio tramite un post su Reddit.

Secondo Fossil, una revisione farebbe un lavoro migliore nel supportare gli smartwatch che riceveranno Wear OS 3 entro la fine dell’anno e semplificherebbe l’implementazione di nuovi feedback, facilitando così la transizione. La vecchia interfaccia utente dell’orologio, nel frattempo, è considerata per nulla intuitiva con la combinazione disordinata di elementi di scorrimento verticali e orizzontali visti come troppo macchinosi.

Il post ha inoltre rivelato che Fossil ha lavorato a stretto contatto con i designer di Google per aiutare la propria app a soddisfare i requisiti per l’intero stock di smartwatch connessi dell’azienda nel miglior modo possibile. Gli orologi che eseguono Wear OS 3 non sono compatibili con l’app Wear OS, secondo Google, quindi i marchi si sono affrettati ad aggiornare le proprie app: Samsung ha Galaxy Wearable, Montblanc dovrebbe avere un’app propria e forse c’è anche uno in lavorazione per Google Pixel Watch.

Inutile dire che la transizione a Wear OS 3 è stata faticosamente lenta fra tutto ciò che Fossil ha dovuto destreggiarsi – tra il software stesso e l’applicazione a tutti i prodotti del suo portafoglio di marchi – ma una volta che sarà stata trovata la quadra, gli utenti Android potrebbero forse finalmente godersi un’esperienza di smartwatch pura e next-gen legata ad Android.

