Fossil Gen 6 Hybrid ufficiali: specifiche e prezzi ITA

Dopo aver lanciato gli smartwatch Skagen Falster Gen 6 e Razer x Fossil in edizione limitata all’inizio di quest’anno, Fossil ha ora annunciato due nuovi smartwatch come parte della sua nuova gamma Gen 6 Hybrid. I nuovi smartwatch Fossil Gen 6 Hybrid sono dotati di monitoraggio SpO2 e supporto Amazon Alexa, insieme ad altre funzionalità di monitoraggio del fitness.

La nuova gamma Fossil Gen 6 Hybrid include due design: Machine e Stella. Il modello Machine è disponibile in un’unica variante da 45 mm con tre opzioni di colore: nero, argento e fumo. D’altra parte, la Gen 6 Hybrid Stella presenta una cassa più piccola da 40,5 mm e tre colorazioni: oro rosa, argento e bicolore. Entrambi i modelli includono cinturini intercambiabili, con Machine che supporta cinturini da 24 mm e la Stella che supporta cinturini da 18 mm.

Per quanto riguarda le funzionalità, la nuova gamma Fossil Gen 6 Hybrid offre supporto per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, il monitoraggio della frequenza cardiaca, le notifiche intelligenti e i quadranti personalizzabili. Come accennato in precedenza, gli orologi dispongono anche del supporto Amazon Alexa e sono dotati di un microfono integrato per aiutare gli utenti a interagire con l’assistente digitale.

Insieme ai nuovi smartwatch, Fossil ha anche rilasciato una versione rinnovata della sua app complementare per smartwatch: Fossil Smartwatches. L’app aggiornata offre supporto per più funzioni di personalizzazione e metriche a colpo d’occhio, inclusa una carrellata quotidiana di dettagli chiave. Se possedete uno smartwatch Fossil, potete scaricare l’app complementare aggiornata dal link Play Store fornito di seguito. L’app è disponibile anche su Apple App Store.

Pur avendo una pagine ufficiale dedicata sul sito web, non sappiamo ancora quali sono i prezzi di questi due smartwatch quando verranno lanciati fra qualche ora. Ad ogni modo, i Gen 6 Hybrid saranno in vendita in USA a partire da lunedì 27 giugno con prezzi da 229 dollari.

VIA