Action Laucher 50 ufficiale | Download e Novità

Chris Lacy, sviluppatore di Action Launcher, ha celebrato il rilascio della versione 50 con alcune sostanziali aggiunte di funzionalità e un importante cambiamento nel modello di business dell’app che offrirà più funzionalità premium a ogni utente, in particolare per quelli nel piano gratuito.

Nel suo post di Medium, Lacy riconosce che il modello freemium di Action Launcher ha reso quasi impossibile per gli utenti gratuiti avere una buona esperienza per via di Action Launcher Plus. Con Action Launcher v50, più funzioni della versione Plus saranno disponibili per ogni utente, anche se quante dipenderanno dal mercato e in base a due fattori: se sono disponibili acquisti in-app e se Action Search è in grado di generare entrate di affiliazione da Bing.

In questo modello freemium dinamico, metà delle funzionalità di Plus sono disponibili gratuitamente nella maggior parte dei mercati commerciali, inclusa l’Italia. Nelle regioni in cui gli acquisti in-app sono bloccati, ad esempio India e Messico, tutte le funzionalità Plus saranno rese disponibili se gli utenti abilitano Action Search. Se non sono disponibili né acquisti in-app né entrate Bing, gli utenti gratuiti hanno pieno accesso alle funzionalità Plus.

Ovviamente, Lacy spera che i suoi utenti vogliano utilizzare Action Search indipendentemente dal fatto che ogni ricerca gli faccia guadagnare soldi – dopotutto è una ricerca universale per dispositivi e Web – e l’esperienza è stata migliorata con l’inclusione di impostazioni modificate di recente nei suggerimenti e la possibilità di applicare la ricerca a una serie di target diversi tra cui Wikipedia, YouTube e altre app.

