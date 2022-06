Samsung Galaxy S22 e Galaxy Z Fold 2, in rilascio le patch di giugno

Come ha fatto negli ultimi mesi, Samsung ha rilasciato nuove patch di sicurezza mensili molto prima del programma ufficiale di Google. Dopo aver aggiornato il Galaxy Tab S7 e la serie Galaxy S21, Samsung ha ora iniziato a distribuire le patch di sicurezza di giugno 2022 alla serie Galaxy S22 e al Galaxy Z Fold 2.

Secondo alcuni rapporti, Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento software per Galaxy S22, Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra, che porta le patch di sicurezza di giugno 2022. L’aggiornamento è pensato per la variante Snapdragon e ha la versione firmware S90xEXXU2AVEH.

Oltre alle patch di sicurezza e alle correzioni di bug, l’aggiornamento aumenta anche la versione del kernel Linux sottostante da 5.10.43 a 5.10.81. Per ora, la versione è stata pubblicata solo negli Emirati Arabi Uniti, ma possiamo aspettarci che Samsung la espanda presto in più regioni. Per non parlare delle varianti Exynos vendute in Italia.

Anche il Galaxy Z Fold 2 sta raccogliendo le patch di giugno 2022 con un nuovo aggiornamento. L’OTA è attualmente in fase di lancio in Corea del Sud e viene fornito con una versione software F916NKSU1FVE9 (F916NTBU1FVE9 per la variante KOO).

Dopo aver installato questo aggiornamento, i possessori del Galaxy Z Fold 2 possono finalmente utilizzare la funzione “Smart Widgets” di One UI 4.1. Questi sono widget specializzati sono impilabili e possono ospitare più widget contemporaneamente (in pieno stile iOS 15).

Se possedete un Galaxy S22 o un Galaxy Z Fold 2 acquistato in una delle regioni sopra menzionate, cercate la notifica OTA. Potete anche controllare manualmente l’aggiornamento andando su Impostazioni > Aggiornamento software e facendo clic sul pulsante Scarica e installa.

VIA