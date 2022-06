Come cancellare l’account Samsung

Samsung è la cosa più vicina a un ecosistema simile a Apple nel mondo Android. Un account Samsung consente di connettere i dispositivi intelligenti, localizzare lo smartphone Galaxy smarrito e utilizzare un’ampia varietà di app e funzionalità esclusive Samsung. Ma se si decidesse di acquistare uno smartphone di un altro brand e si volesse cancellare definitivamente l’account Samsung? In questa guida vi mostreremo proprio come fare per cancellare definitivamente il vostro account Samsung.

Samsung consente di modificare qualsiasi cosa dell’account, dal nome all’e-mail e al numero di telefono associati, direttamente dal menu delle impostazioni del telefono. Inspiegabilmente però, non c’è alcuna opzione per cancellare l’account dal dispositivo. Non è chiaro se l’impossibilità di chiudere l’account dalle impostazioni dello smartphone sia una funzionalità o un bug (potrebbe esserci un legittimo motivo di sicurezza), ma rende il processo meno conveniente.

Le uniche cose di cui avrete bisogno per eliminare un account Samsung sono le credenziali di accesso e un dispositivo con un browser web. Utilizzeremo un browser desktop, ma il processo sarà simile sui dispositivi mobili.

Accedere al proprio account Samsung.

Fare clic sul blocco in alto a sinistra con l’immagine del profilo nella home page dell’account. Questo porterà alla pagina del profilo, dove si possono visualizzare e modificare le informazioni personali.

Fare clic sul pulsante Gestisci account Samsung per accedere alla pagina delle impostazioni dell’account

Fare clic sul pulsante Elimina account per avviare il processo di eliminazione. Un pop-up chiederà di confermare di aver compreso le conseguenze dell’eliminazione dell’account.

Fare clic sulla casella di controllo per accettare i termini e le condizioni. Quindi, fare clic su Elimina.

Verrà visualizzata una finestra di autenticazione che richiede la password. Nella finestra di autenticazione, inserire la password del proprio account Samsung e fare clic su Elimina per confermare l’eliminazione.

Insomma, un peccato che non si possa fare direttamente dalle impostazioni dello smartphone ma la cancellazione di un account Samsung è comunque un processo non troppo complicato che richiede appena 2 minuti.