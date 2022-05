Samsung Galaxy M13 ufficiale con batteria da 5000 mAh e SoC Exynos 850

I primi rendering per la stampa del Galaxy M13 di Samsung sono trapelati all’inizio di questa settimana, quindi ci aspettavamo che il telefono fosse presentato ufficialmente abbastanza presto. Ed effettivamente è quello che è successo.

Si tratta di uno smartphone di fascia medio bassa pensato appositamente per il mercato europeo anche se, oltre a confermare tutte le sue specifiche, non ha menzionato nulla sul prezzo e sulla disponibilità. Tuttavia, sappiamo che il Samsung Galaxy M13 sarà disponibile in tre opzioni di colore: rame, verde intenso e azzurro. Impareremo di più sul prezzo una volta che il telefono raggiungerà i negozi europei.

Per quanto riguarda le specifiche, lo smartphone equipaggia il SoC Exynos 850 abbinato a 4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB tramite microSD). Un altro punto forte della scheda tecnica è l’ampio display Infinity-V da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ (non essendoci menzione della tecnologia, immaginiamo che sia LCD).

Sul retro, il Galaxy M13 di Samsung racchiude una configurazione a tripla fotocamera composta da un sensore principale da 50 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 5 megapixel e una fotocamera di profondità da 2 megapixel. C’è anche una fotocamera da 8 megapixel nella parte anteriore per i selfie.

Il telefono di fascia media di Samsung è alimentato da un’enorme batteria da 5.000 mAh e funziona con Android 12 basata sulla One UI 4.1. Questo non è un telefono 5G, ma viene fornito con tutte le altre funzionalità di connettività standard tra cui 4G LTE, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e Wi-Fi.

Come detto, per il momento conosciamo le specifiche ma Samsung non ha provveduto a fornire dettagli sulla data di lancio effettiva e sul prezzo di vendita.

