Samsung Galaxy A31, A32 4G e Galaxy M22 si aggiornano alla OneUI 4.1 basata su Android 12

La OneUI 4.1 è l’ultima versione della ROM personalizzata di Samsung (in attesa della prossima che dovrebbe arrivare a luglio). Ha fatto il suo debutto sulla serie Samsung Galaxy S22 e successivamente è divenuta disponibile come aggiornamento incrementale per i dispositivi che eseguono la OneUI 4. Ma Samsung non si ferma qui perché sta portando la nuova versione della sua OneUI, basata sul sistema operativo Android 12, su molti altri telefoni Galaxy, inclusi Galaxy A31, Galaxy A32 4G e Galaxy M22.

Samsung OneUI 4.1 basata su Android 12

Galaxy A31

L’aggiornamento stabile di Android 12 con One UI 4.1 per il Galaxy A31 è attualmente disponibile per gli utenti nella regione SER, che è il codice interno di Samsung per la Russia. La nuova build, etichettata come A315FXXU1DVD8, è pensata per la variante SM-A315F del telefono. L’aggiornamento porta anche le patch di sicurezza di aprile 2022.

Galaxy A32 4G

L’edizione 5G del Galaxy A32 ha ricevuto l’aggiornamento One UI 4.1 il mese scorso. Ora, il Galaxy A32 4G sta ricevendo un assaggio di Android 12 con One UI 4.1 sotto forma di versione software A325FXXU2BVD6 in diversi mercati asiatici. Il modello SM-A325F è l’unico destinatario per ora, ma speriamo che altre varianti ricevano lo stesso trattamento nel prossimo futuro.

Galaxy M22

Quasi otto mesi dopo il suo rilascio, il Samsung Galaxy M22 ottiene Android 12 e anche quello con One UI (Core) 4.1. Il telefono si è assicurato il nuovo aggiornamento sotto forma di versione software M225FVXXU4BVD8 in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti. L’SPL sottostante è aprile 2022.

Vale la pena notare che gli aggiornamenti per i suddetti dispositivi vengono implementati in batch, quindi potreste dover attendere un paio di giorni prima che la notifica di aggiornamento venga visualizzata sul vostro dispositivo.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto la richiesta OTA sul vostro telefono, potete andare alla sezione Aggiornamento software nell’app Impostazioni per verificare se l’aggiornamento è disponibile per. Potete anche scaricare la versione stabile di One UI 4.1 direttamente dal Firmware Update Server (FUS) dell’azienda e eseguirne il flashing manualmente.