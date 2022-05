TWRP disponibile ufficialmente per le serie Samsung Galaxy S20 e Note 20

Team Win Recovery Project, più ampiamente nota come TWRP, è la Custom Recovery più popolare per gli smartphone Samsung, Xiaomi, OnePlus e Android in generale. TWRP consente di fare di tutto, dal flashing di Custom ROM alla creazione di backup completi, il tutto in pochi tocchi. Ma per fare tutto ciò con la piena compatibilità, è necessario disporre di un dispositivo ufficialmente supportato dal progetto. Per fortuna, il team dietro TWRP continua ad espandere il supporto molto spesso.

Dalla nostra precedente copertura, gli sviluppatori TWRP hanno esteso il supporto alla gamma Samsung Galaxy S20, alla serie Galaxy Note 20 e ad alcuni altri dispositivi. TWRP ora offre build ufficiali per le varianti Exynos globali del Galaxy S20 e Note 20.

È un po’ sorprendente che le versioni TWRP per le ammiraglie di Samsung del 2020 non fossero ufficiali fino a poco tempo. Tuttavia, le immagini ufficiali sono compilate rispetto agli ultimi sorgenti del kernel One UI 4.1 basati su Android 12, il che è un grande vantaggio in termini di compatibilità.

Samsung Galaxy S20 x1s corsicanu Samsung Galaxy S20 Plus y2s corsicanu Samsung Galaxy S20 Ultra z3s corsicanu Samsung Galaxy Note 20 c1s corsicanu Samsung Galaxy Note 20 Ultra c2s corsicanu

In aggiunta a questi smartphone, il team di sviluppo ha esteso il supporto della TWRP nel corso degli scorsi giorni anche a:

Samsung Galaxy A12 a12nseea Edward0181 Samsung Galaxy J1 Ace Duos j1pop3g J110H-Android Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G gtel3g KrutosX Realme 8i/Narzo 50 spaced DrtSinX98 Realme X7 Max 5G/GT Neo RMX3031 ManshuTyagi

Nel caso foste possessori di uno di questi smartphone, potete seguire la nostra guida passo passo su come installare la TWRP.

