Samsung Galaxy Z Flip4 avrà una batteria più capiente

Samsung è il re indiscusso del mercato degli smartphone pieghevoli e il suo successo può essere in gran parte attribuito al Galaxy Z Flip3, che è stato il modello più popolare dell’anno scorso. Lo Z Flip3 è stato un notevole miglioramento rispetto al suo predecessore e ha offerto un display esterno più grande, una maggiore durata della batteria e un display interno più fluido. Sebbene il prossimo modello, che presumibilmente si chiamerà Samsung Galaxy Z Flip4, potrebbe rivelarsi un aggiornamento iterativo e non rivoluzionario, anche se porterebbe un miglioramento in termini di capacità della batteria.

Tutte e tre le generazioni di Z Flip hanno una batteria da 3.300 mAh che sono appena sufficienti per un’intera giornata. La redazione di Galaxy Club afferma di aver trovato prove che il Samsung Galaxy Z Flip4 avrà una batteria leggermente più capiente.

Gli smartphone pieghevoli di Samsung sono dotati di una configurazione a doppia batteria e, a quanto pare, lo Z Flip4, che porta il numero di modello SM-F721, avrà una sub-batteria più grande di 100 mAh. Ciò aumenterà la capacità totale a 3.400 mAh. Certo, è un cambiamento minuto, ma è almeno qualcosa.

Inoltre, la capacità della batteria non è l’unica cosa che influisce sulla durata della batteria. Anche il processore gioca un ruolo importante e un insider affidabile ha affermato che il Galaxy Z Flip4 sarà alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 1 Plus, costruito su un nodo più avanzato rispetto al chip che alimenta il Flip3, e questo dovrebbe teoricamente rendere il dispositivo più efficiente dal punto di vista energetico.

Non si sa ancora se il dispositivo supporterà anche velocità di ricarica superiori a 15 W. Anche la maggior parte delle altre specifiche sono avvolte nel mistero. Il Flip4 potrebbe presentare lo stesso design esatto del Flip3, il che significa che possiamo aspettarci uno schermo interno da 6,7 ​​pollici e uno schermo esterno da 1,9 pollici.