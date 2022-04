Google Assistant in Italiano funziona anche senza dire “Hey Google”

Gli assistenti vocali possono essere di grande aiuto per qualsiasi cosa, dall’impostazione di timer e appuntamenti del calendario alla riproduzione della musica perfetta per creare l’atmosfera. Non importa quanto siano utili, a nessuno piace davvero usare le parole di attivazione predefinite. Mentre Alexa offre una manciata di opzioni, Google Assistant è fermo nei suoi modi: “Ehi, Google” oppure “OK Google”. Per fortuna, è possibile gestire alcune attività senza bisogno di una hotword grazie ai “comandi rapidi”.

Questi permettono di disattivare una sveglia, un timer oppure rispondere a una chiamata semplicemente pronunciando il comando (in una forma naturale, senza imposizioni di parole) ma senza richiamare l’assistente con la hotword.

Puoi chiedere all’assistente di svolgere attività specifiche senza dire “Hey Google”. Ad esempio, per posticipare una sveglia, puoi dire “Posticipa” oppure, per rifiutare una chiamata con il comando vocale, puoi dire “Rifiuta”.

Fino a ora questi comandi rapidi sono state disponibili solo in inglese ma, con l’aggiornamento di oggi, più lingue stanno ottenendo supporto. Google ha aggiornato la propria infrastruttura per supportare diverse nuove lingue, compresa l’italiano.

Ecco l’elenco completo:

Inglese (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia, Singapore)

Francese (Francia e Canada)

Tedesco (Germania)

Italiano (Italia)

Spagnolo (Spagna, Stati Uniti)

Giapponese (Giappone)

I comandi rapidi sono disponibili sugli smart speaker e sui display intelligenti con Google Assistant da un po’ di tempo ormai, ma sono arrivate sugli smartphone solo l’anno scorso come parte del lancio di Pixel 6.

Sebbene sembri possibile per l’azienda portare questo strumento sui dispositivi meno recenti, al momento è limitato ai suoi prodotti più recenti. Allo stesso modo, Google deve ancora espandere le funzionalità della funzione oltre a sveglie, timer e chiamate in arrivo.

Con il Google I/O a poco più di un mese di distanza, tuttavia, un’espansione ad altre app e azioni potrebbe avere perfettamente senso.

