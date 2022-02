Qualcomm Snapdragon Wear 5100 sarà prodotto a 4nm

Qualcomm ha iniziato a utilizzare il processo di produzione a 4 nm (quello di Samsung per l’esattezza) per il suo chipset Snapdragon 8 Gen 1 di punta e ora la società si sta attrezzando per utilizzarlo anche per i prossimi chip da utilizzare per i dispositivi indossabili. I prossimi Qualcomm Snapdragon Wear 5100 e Snapdragon Wear 5100+ dovrebbero essere prodotti utilizzando il nodo di processo a 4 nm, segno di un rinnovato interesse da parte dell’azienda per il mercato wearable e di un abbaglio delle precedenti indiscrezioni.

Per chi non lo sapesse, il chip Qualcomm Snapdragon Wear 4100 di attuale generazione è costruito utilizzando il nodo di processo a 12 nm mentre Snapdragon Wear 3100 è stato prodotto utilizzando il nodo a 28 nm. È stato anche riferito che Samsung Foundry produrrà questi nuovi chip, ma saranno utilizzati anche da altri produttori di smartphone e non saranno limitati ai dispositivi Samsung. È interessante notare che, come detto in precedenza, anche il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 viene prodotto da Samsung utilizzando il nuovo nodo di processo a 4 nm.

Se si deve credere ai rapporti, la differenza tra Wear 5100 e 5100+ dipende dalla packaging. Snapdragon Wear 5100 separerà il SoC e i circuiti integrati di gestione dell’alimentazione (PMIC) mentre Snapdragon Wear 5100+ avrà quello che è noto come Molded Embedded Package (MEP) in cui tutto è confezionato insieme. Si dice anche che disponga della tecnologia ARM per il rilevamento della frequenza cardiaca e delle cadute e per fornire una sensazione tattile migliorata.

Dal punto di vista tecnico, entrambe le varianti del Qualcomm Snapdragon Wear 5100 avranno una CPU quad core Cortex-A53 che funzioneranno a una velocità di clock di 1,7 GHz insieme alla GPU Adreno 702 che funzionerà a 700 MHz. Supporteranno fino a 4 GB di RAM LPDDR4X e storage eMMC 5.1.

VIA FONTE