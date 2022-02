Final Fantasy VI disponibile sul Play Store di Android

Dopo un lungo sviluppo e tanti rumor, Square Enix ha mosso il primo passo ufficiale nel portare la versione rimasterizzata in pixel art di Final Fantasy VI sui dispositivi Android. Il titolo infatti è disponibile in pre-registrazione sul Play Store, con il rilascio ufficiale atteso entro la fine di febbraio.

Alla fine di dicembre 2021, Square Enix annunciò che aveva bisogno di un po’ più di tempo per perfezionare l’imminente remaster di Final Fantasy VI e che avrebbe lanciato il gioco a febbraio 2022.

I primi cinque remaster sono già disponibili su dispositivi mobili e PC, ma ovviamente il sesto è visto da molti come il migliore del gruppo, quindi è probabilmente la versione più importante di sempre.

La Guerra dei Magi ha provocato la scomparsa della magia dal mondo. Mille anni più tardi, l’umanità dipende dalle macchine, finché appare una giovane con poteri misteriosi. Il sistema di magilite permette di scegliere quali abilità, magie e invocazioni di esper apprendono i membri del gruppo. Tutti i personaggi giocabili hanno le loro storie, i loro obiettivi e i loro destini. Scopri come si intrecciano i loro destini in questo melodramma coinvolgente.

Anche se Square Enix ha finalmente inserito Final Fantasy VI sul Play Store per la preregistrazione, non c’è ancora un trailer, quindi tutto ciò che abbiamo finora sono alcune schermate. Più o meno, il sesto capitolo sembra proprio come i cinque giochi precedenti, offrendo una grafica pixelllata pulita aggiornata per adattarsi all’hardware moderno.

Il prezzo non è stato ancora annunciato, ma la versione sull’App Store di iOS è disponibile a 17,99 euro, quindi ci aspettiamo lo stesso prezzo su Android.

VIA