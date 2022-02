Il gaming mobile ha fatturato $90 miliardi nel 2021: è più redditizio di quello su console e PC combinati

Il mercato dei videogiochi è sempre stato dominato da console e PC e persino da sale giochi decenni fa. I giochi per dispositivi mobile sono arrivati ​​molto più di recente, ma da allora hanno cambiato per sempre il panorama del gaming. Ad oggi, oltre 6 miliardi di persone possiedono uno smartphone, il che ha permesso al gaming mobile di arrivare ad avere una quota di mercato di circa il 53%, generando oltre $90 miliardi di entrate l’anno scorso.

Le cifre provengono da un rapporto dall’azienda di analisi Newzoo che evidenzia come i giochi mobili non sono solo più redditizi di console e PC messi insieme, ma sono anche il segmento in più rapida crescita.

Inoltre, poiché le vendite di PC e console sono inferiori alle aspettative, le entrate complessive del gaming mobile hanno continuato a crescere. Ciò significa che i giochi mobili non solo sono estremamente popolari, ma stanno incoraggiando la crescita del settore nel suo insieme.

Naturalmente, il fattore principale alla base di ciò è l’aumento esplosivo del mercato degli smartphone dal 2021. La popolarità di Android ha reso più facile per gli sviluppatori rendere disponibili i loro giochi su una varietà di dispositivi.

La fetta maggiore dei 90 miliardi di dollari di ricavi del mercato proveniva dalla regione Asia-Pacifico, con la Cina che ne rappresentava oltre un terzo (30 miliardi di dollari contro i 15 miliardi di dollari degli Stati Uniti). Le aziende più importanti del settore sono state Tencent con CODM e PUBG e Mihoyo con il suo Genshin Impact, che insieme hanno raccolto $18 miliardi di entrate.

Pur non nelle primissime posizioni, King rappresenta un’azienda estremamente importante del settore e non ci stupiremmo se l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft abbia visto in King, e non in Call of Duty, la parte più appetitosa.

Con il numero di smartphone che dovrebbe superare i 7 miliardi entro il 2024 grazie alla crescita esponenziale in America Latina, Africa e Medio Oriente, attendono tempi ancora migliori per il mercato dei giochi su dispositivi mobili.

VIA