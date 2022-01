Rimettetevi in forma con FitFit Italia e le migliori palestre d’Italia

Da un paio di anni a questa parte, ovvero da quando è scoppiata la pandemia di COVID-19, moltissime persone hanno cambiato il proprio stile di vita in peggio. Con i vari lockdown e zone rosse che si sono susseguiti, la forma fisica di molte persone è peggiorata. Ciò chiaramente non è buono, dal momento che l’attività fisica è forse la miglior medicina non solo per arrivare alla tarda età ma anche per viverla al meglio.

A questo proposito, non c’è meglio di niente di una palestra e un personal trainer che possano aiutare a rimettersi in forma. E a tal proposito, ci siamo imbattuti nel servizio web FitFit Italia che può essere considerato come “il Google delle palestre”.

Il servizio web FitFit Italia aiuta gli utenti a trovare non solo la palestra più vicino a dove abitano o lavorano ma anche quella che fa più per loro (al momento della stesura di questo articolo ce ne sono oltre 17.000 nel database). Lo stesso può essere detto dall’altra parte, ovvero aiuta le palestre di tutta Italia ad avere visibilità e a guadagnare potenziali clienti.

Siete ancora scettici e preferite allenarvi da soli, magari con qualche applicazione specifica per smartphone che vi consente di tenere traccia dei progressi? Non siete i soli ma dovete sapere che nelle palestre ci sono sempre più utenti che utilizzano app nei propri smartphone per monitorare i loro progressi costanti a migliorare le prestazioni.

Da Strava a ad adidas Running, passando per Sports Traker e Training Peaks, sono moltissime le applicazioni disponibili su Android che possono coadiuvare l’esercizio fisico in palestra.

Al di là di essere un “motore di ricerca per le palestre di tutta Italia”, FitFit Italia è anche un blog in cui vengono pubblicati costantemente articoli legati alla salute, all’allenamento e a tutto ciò che riguarda il fitness.

