Su WhatsApp arriva “l’assistenza via chat”

Molte persone usano WhatsApp come app di messaggistica preferita e per una buona ragione, date le sue funzionalità di chat, la crittografia end-to-end (solo dei dati, non dei metadati) e la sua disponibilità su tutte le piattaforme. Come con qualsiasi app, tuttavia, alcune persone incontrano delle difficoltà a usare qualche funzione o qualche problema in generale. Per semplificare la propria assistenza ai clienti, WhatsApp ha lanciato un servizio di “assistenza via chat” direttamente nell’app stessa (si veda lo screenshot in basso).

Questa funzionalità è stata inizialmente testata con alcuni utenti beta di WhatsApp nel marzo dello scorso anno, ma sembra che la società abbia staccato la spina a quell’esperimento nei mesi successivi. Ora stiamo iniziando a vederlo non solo tornare, ma anche diventare disponibile per gli utenti nella versione stabile.

Come sottolineato da WABetaInfo, la navigazione nell’app tramite Impostazioni -> Aiuto -> Contattaci nelle versioni WhatsApp più recenti offre ancora una volta l’opzione per l’assistenza via chat in-app. Non appena la sessione di chat è aperta, si può interagire direttamente con il team di supporto per risolvere il problema o per avere risposta a una domanda. Dopo che tutto è stato risolto, la chat viene chiusa.

Nel caso foste preoccupati, la sessione di chat in-app visualizzerà il segno di spunta verde per verificare che si sta davvero chattando con il supporto di WhatsApp, quindi attenzione nel condividere i dettagli con i malintenzionati che fingono di far parte del team di WhatsApp e offrendosi di aiutare (cosa che senza dubbio accadrà).

Non è chiaro esattamente quanto sia diffusa la disponibilità in questo momento, ma stiamo vedendo il supporto in-app nella versione stabile (2.21.24.22) installata sui nostri dispositivi e abbiamo osservato segnalazioni di altri che vedono lo stesso, quindi potreste già avervi accesso.