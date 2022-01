Samsung Galaxy S21 sono stati un mezzo flop sul mercato

Mentre analizzare il benessere finanziario della divisione mobile di Samsung nel suo insieme è sicuramente una questione complessa degna di un’attenta considerazione, la “situazione” delle vendite degli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 sembra piuttosto semplice.

Rilasciati in commercio all’inizio del 2021, i Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra hanno semplicemente rappresentato un totale di spedizioni combinate di “metà di 20 milioni di unità” in 11 mesi interi sul mercato. Apparentemente questo è più o meno il numero di unità della serie Galaxy S20 che Samsung è riuscita a spedire in tutto il mondo in un arco di tempo simile… nel bel mezzo di un periodo ancora più difficile per il mercato degli smartphone.

Se si aggiunge all’equazione l’assenza di un Galaxy Note 21, che avrebbe dovuto aiutare le vendite nella fascia premium, e i risultati di vendita molto più alti registrati in passato dai dispositivi Galaxy S, e probabilmente si può capire perché Samsung potrebbe non voler aspettare fino a marzo per il lancio di S22, S22+ e S22 Ultra.

Per quel che vale, la società ritiene che le vendite avrebbero potuto essere decisamente migliori se non fosse stato per i problemi di produzione riscontrati in Vietnam. Inoltre, mentre il Galaxy Z Fold 3 e lo Z Flip 3 5G curiosamente non vengono mai menzionati in questo nuovo rapporto, tutte le prove precedenti sembrano indicare un successo senza precedenti (almeno nel segmento degli smartphone dotati di display flessibile).

Quindi quanti smartphone ha prodotto Samsung nel 2021? Apparentemente “poco più” di 300 milioni, che non è affatto un numero di cui vergognarsi (anche se comprende molti più modelli di fascia bassa). Ovviamente, non è anche il numero di smartphone che l’azienda ha spedito l’anno scorso, con il conteggio che si aggira intorno alle 253 milioni di unità.

Insomma, se la serie Galaxy S21 è stato un mezzo flop nelle vendite, Samsung si è rifatta alla grande nelle altre fasce di mercato. Staremo a vedere con la serie Galaxy S22, anche se le iniziali previsioni non sono molto buone.

