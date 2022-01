Genshin Impact inizia il 2022 con il major update alla v.2.4 | Novità

Alcuni giochi per smartphone hanno raggiunto un livello di estensione e qualità grafica tale da poter essere paragonati alle console della scorsa generazione. Uno di questi è senza dubbio Genshin Impact che, dalla parte finale del 2020 quando è stato lanciato e nel corso di tutto il 2021, ha conquistato tanti fan (grazie anche alla provata formula del free-to-play). Il gioco è completamente gratuito su App Store e Google Play Store (sebbene ci siano acquisti in-app integrati nel titolo). Genshin Impact è disponibile anche su PC, Xbox e Playstation, quindi se preferite una di queste piattaforme, siete coperti.

Ne parliamo adesso in quanto il 2022 sta iniziando alla grande per Genshin Impact. Il prossimo grande aggiornamento del gioco è previsto per il 5 gennaio (versione 2.4 – Fleeting Colors in Flight) e porta molte novità. Per cominciare, l’aggiornamento aggiunge la nuova mappa di Enkanomiya al gioco, oltre a due nuovi personaggi: Shenhe e Yunjin.

Ci sono nuovi outfit per Keqing e Nigguang, e se vi siete persi i banner per Zhongli, Ganyu e Xiao, avrete una seconda possibilità nel 2022. Per completare il tutto, anche il Lantern Rite Festival arriverà con l’aggiornamento 2.4.

Per chi non lo sapesse, Genshin Impact è un gioco di ruolo (RPG) free-to-play che è stato spesso paragonato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, grazie a uno stile artistico simile. Con questo titolo, la software house miHoYo porta i giocatori nel mondo visivamente sbalorditivo di Teyvat, una terra governata da sette divinità elementali note come Arconti. Il giocatore veste i panni del misterioso “Viaggiatore”, che intraprende un viaggio alla scoperta del destino del fratello perduto e svela i misteriosi segreti di questo mondo lungo la strada.

La pre-installazione del pacchetto di aggiornamento è già disponibile per iOS, Android e PC. Nell’attesa del download, potete dare un’occhiata al trailer ufficiale qui sotto.

VIA