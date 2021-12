Asus rilascia l’aggiornamento ad Android 12 per Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip

Android 12 è uscito da mesi e la maggior parte dei possessori di smartphone sta ancora aspettando pazientemente che arrivino i loro aggiornamenti. Mentre gli utenti di smartphone Pixel o molti modelli Samsung di fascia alta stanno già godendo dell’aggiornamento, questa è solo una frazione del panorama Android e marchi come Motorola e Xiaomi devono ancora aggiornare anche un singolo telefono. Anche se il Natale è arrivato e passato, i possessori di Asus ZenFone 8 e ZenFone 8 Flip stanno ricevendo un regalo in ritardo da Babbo Natale, poiché i loro aggiornamenti ufficiali ad Android 12 sono iniziati ad arrivare.

Sebbene Asus abbia avuto una reputazione per i rollout lenti in passato, con questo aggiornamento è (relativamente) avanti rispetto alla maggior parte della concorrenza. La società ha annunciato il suo programma di aggiornamento a ottobre e, con solo un giorno di anticipo, ha rispettato la scadenza di dicembre 2021 per questi modelli della serie 8.

L’aggiornamento OTA sta venendo rilasciato in questo momento a scaglioni, per cui saranno necessarie delle ore o anche dei giorni affinché arrivi in tutti i modelli. Nel caso non voleste aspettare però, potete scaricare e installare manualmente questi aggiornamenti: (Asus ZenFone8 EU/WW, Asus ZenFone 8 Flip EU/WW)

Abbiamo solo un’idea approssimativa di quando l’aggiornamento sarà disponibile per altri smartphone Asus come ZenFone 7 o ROG Phone 5, ma si spera che queste finestre si restringano man mano che iniziano i test della versione beta.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare di dare un’occhiata alla nostra recensione approfondita dello ZenFone 8 Flip e delle nostre considerazioni nell’utilizzare Zenfone 8, uno smartphone “compatto”, nel 2021 (soprattutto in previsione dell’arrivo dello Xiaomi 12 dalle dimensioni compatte).

