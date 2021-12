Blackview Tab 6, il tablet compatto perfetto per i bambini, in offerta a soli 125,99 euro

Nonostante gli iPad di Apple siano generalmente considerati i migliori tablet, sono ancora molto costosi e sicuramente non alla portata di tutti. Fortunatamente esistono alcuni tablet Android che, con qualche compromesso, permettono di avere un’esperienza comunque accettabile ma ad un prezzo decisamente inferiore. Uno di questi è il Blackview Tab 6 che, tra l’altro, è disponibile in super offerta su eBay al prezzo di appena 125,99 euro.

In linea generale, Blackview Tab 6 è un tablet compatto da 8 pollici, disponibile nelle colorazioni grigio, blu e oro e con processore quad-core Unisoc UMS312, 3/32GB di memoria e batteria da 5580 mAh.

Scendendo un po’ più nel dettaglio, il Blackview Tab 6 è dotato di un display con tecnologia LCD da 8 pollici HD (1280 x 800 pixel) con aspetto di forma 16:10. La CPU è quad core ed è composta da 1x Cortex-A75 a 2.0GHz + 3 Cortex-A55 a 1.8GHz. La memoria interna da 32 GB è di tipo eMMC e può essere espansa via microSD fino a ulteriori 128 GB.

In termini di autonomia l’azienda assicura un buon utilizzo in ogni ambito: riproduzione video (8 ore), conversazioni telefoniche (28 ore) e musica (23 ore). Grazie alla modalità “Ultra” inoltre, il tablet potrà risparmiare energia nell’uso quotidiano e quindi estendere la propria autonomia di qualche ora.

Pur non essendo il principale focus del tablet, è presente anche una fotocamera posteriore da 5MP con flash LED ed una fotocamera frontale da 2MP, ideale per videochiamate di lavoro o di scuola. Infine, per quanto riguarda il software, il tablet può contare sulla combinazione di su Android 11 + Doke_OS 2.0.

Blackview Tab 6 in offerta su eBay

Relativamente all’offerta di eBay, è possibile acquistare il Blackview Tab 6 al prezzo di 125,99 euro cliccando su questo link e utilizzando il codice sconto TAB6OFF10. Facciamo notare che tutte le spedizioni sono gratuite e avvengono direttamente dall’Italia.