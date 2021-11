Mai più blackout grazie alle power station Bluetti, in super offerta per il Black Friday

Molto spesso il Black Friday viene associato all’elettronica di consumo come smartphone, wearable e accessori vari. Seppur in alcuni casi questi prodotti sono veramente necessari, molto spesso li si acquista per una frivolezza. Il Black Friday però è anche un’ottima occasione per acquistare, a prezzi molto scontati, dei dispositivi che hanno un’utilità ben maggiore, soprattutto in casi di disastri ambientali o blackout. A questo proposito, grazie al Bluetti Black Friday, potete mettere le mani su alcune power station di ottima qualità a prezzi scontatissimi.

Prima di addentrarci nei prodotti disponibili in sconto per il Bluetti Black Friday, vogliamo precisare che tutte le spedizioni sono gratuite e che non comportano dogana di alcun tipo in quanto arrivano dalla Germania.

Volgendo uno sguardo alle power station (potete pensare a queste come dei power bank ma decisamente più potenti e in grado di mandare avanti elettrodomestici), troviamo i seguenti sconti:

BLUETTI POWEROAK AC200P a 1.999 euro 1.699 euro – Ha un’enorme capacità di 2000 Wh con un inverter AC continuo. È appositamente progettata per dispositivi ad alta potenza come griglie elettriche, condizionatori d’aria, trapani e molto altro ancora.

BLUETTI POWEROAK AC50S a 539 euro 399 euro – Ha una grande capacità della batteria di 500 Wh. È progettato per un’alimentazione di backup in caso di interruzione di corrente a casa o per un’alimentazione fuori rete. Puoi usarlo per caricare vari prodotti elettronici o alimentare vari apparecchi elettrici con una potenza nominale inferiore a 300 W.

BLUETTI POWEROAK EB55 a 659 euro 549 euro – Ha una batteria da 537 Wh e può essere utilizzato per elettrodomestici con un consumo energetico di 700 W o inferiore.

BLUETTI POWEROAK EB70 a 759,99 euro 649 euro – Ha una batteria da 716 Wh ed è dotato di 10 diverse prese, così che può alimentare essenzialmente tutti i tuoi dispositivi in viaggio o durante un’interruzione di corrente.

In aggiunta a queste power station, troviamo due prodotti molto interessanti pensati per operare a temperature di fino a -20 gradi centigradi.