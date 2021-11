Xiaomi ha raggiunto 500 milioni di utenti attivi con la MIUI

All’interno del bilancio trimestrale che Xiaomi ha pubblicato negli scorsi giorni e relativo al terzo trimestre del 2021 (essendo una società quotata in borsa, è obbligata a pubblicarlo), al di là dei numeri eccezionali dal punto di vista finanziario, ce n’è anche uno molto interessante dal punto di vista tecnologico. Nello specifico, al 22 novembre 2021, il numero di utenti attivi mensili MIUI ha superato i 500 milioni.

We are so proud that global MIUI MAUs exceeded 500 million (as of November 22)! We will continue bringing innovation to people around the world! #NoMiWithoutYou #InnovationForEveryone pic.twitter.com/YiiAChOTdc

— Xiaomi (@Xiaomi) November 23, 2021