Disney+ in offerta speciale a 1,99 euro per il primo mese

Il servizio di streaming Disney+ è stato rilasciato per la prima volta nel il 12 novembre 2019 (negli USA almeno, visto che in Italia è arrivato nel 2020, con STAR che si è aggiunto a febbraio 2021) e, da allora, tale giorno è chiamato Disney Plus Day. Quest’anno, per il Disney Plus Day, il gigante dell’intrattenimento sta facendo un’offerta speciale per gli abbonati nuovi e per coloro hanno cancellato il loro abbonamento: per il primo mese di abbonamento, la quota scende da 8,99 euro a 1,99 euro, ovvero con uno sconto del 75%. La promozione è valida però fino alla mezzanotte del prossimo 14 novembre.

Una celebrazione su scala planetaria, tante nuove uscite e un’anteprima del prossimo capitolo della nostra storia. Una programmazione imperdibile a un prezzo imbattibile: solo 1,99 € per il primo mese di abbonamento a Disney+. Dopesick, Jungle Cruise e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli in streaming dal 12 novembre. Offerta valida per maggiorenni che non possiedono un abbonamento attivo al servizio. Il risparmio è comparato all’attuale prezzo mensile pari a 8,99 €. Alla fine del mese promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al prezzo allora corrente salvo disdetta. L’offerta termina il 14.11.2021.

Se siete interessati ad approfittare dell’offerta del primo mese di Disney+ a 1,99 euro, vi basterà recarvi sulla pagina dedicata attraverso questo link.

Per dovere di cronaca vi segnaliamo che gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono ricevere un mese di utilizzo gratuito di Disney+ richiedendolo fino al 31 gennaio 2022. Anche in questo caso però, l’offerta è valida solo per i nuovi abbonati (e necessita comunque la registrazione di un metodo di pagamento).