Speech Services by Google supera i 10 miliardi di installazioni sul Play Store

Proprio la scorsa settimana, Google Maps ha portato il suo contachilometri a 10 miliardi di installazioni su Android. Ora, un’app molto più banale ma probabilmente la più importante per l’utilizzo dello smartphone con i comandi vocali, ha varcato tale soglia sul Play Store.

Speech Services by Google, ribattezzato settimane fa da “Google Text-to-speech”, è il motore a livello di sistema che genera la dettatura per i dispositivi Android con Google Mobile Services. È utilizzato da molti servizi come lettori di schermo e funzionalità di lettura ad alta voce specifiche per app e supporta 67 dialetti distinti. L’app è separata dalla piattaforma Cloud Text-to-Speech basata su WaveNet di Google.

Speech Services by Google (tecnicamente nemmeno Google l’ha tradotta in Italiano sul Play Store) è probabilmente l’applicazione con cui si interagisce maggiormente in maniera indiretta. Non ha un’interfaccia grafica o un’icona sulla home screen: tuttavia, è al cuore di tutto il riconoscimento vocale che avviene sugli smartphone Android.

Proprio come i Google Play Services, che è stata la prima app a raggiungere 10 miliardi di installazioni, si potrebbe dire che Speech Services by Google è arrivato ad avere 10 miliardi di installazioni in quanto pre-installata sulla maggior parte degli smartphone Android (almeno quelli dotati di GMS). Ci stupisce soltanto che abbia raggiunto questa soglia molto dopo i Play Services.

Ad ogni modo, prima di lasciarvi vi vogliamo ricordare che, per rispettare una legge coreana entrata in vigore negli scorsi giorni, Google ha iniziato ad accettare pagamenti di terze parti sul Play Store (anche se non rinuncia lo stesso alle commissioni sugli acquisti e sugli abbonamenti).

VIA