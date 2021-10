Bitcoin Era Software pone il trading alla portata di tutti

Chissà quante volte avete sentito parlare di trading online, acquisto di azioni, CFD (contratti per differenze) oppure investimenti in varie criptomonete come i Bitcoin, i Monero ecc. Fino a qualche anno fa questo genere di cose era riservata ai soli esperti finanziari ma, con lo sviluppo di piattaforme online come Bitcoin Era Software, il trading è adesso alla portata di tutti.

Bitcoin Era è una piattaforma di trading completamente gratuita che necessita di appena 3 passaggi per essere pronta ed operativa:

Creazione di un account gratuito

Deposito dei fondi (requisito di deposito minimo sulla piattaforma è di $250)

Inizio del trading

Trattandosi poi di una piattaforma sviluppata interamente sul web, il suo utilizzo può avvenire su qualsiasi dispositivo mobile o desktop che supporti un browser web e una connessione a internet.

Bitcoin Era Software non garantisce il successo nel trading ma grande professionalità e attenzione

È bene precisare che, nonostante gli grandi sforzi che Bitcoin Era Software e altre piattaforme fanno, la realtà è che il trading di CFD è un investimento altamente speculativo, il che significa che esistono dei rischi sul mercato. Non a caso la stessa Bitcoin Era Software non garantisce il successo su ogni operazione eseguita ma assicura un software che guarda ai dati storici di mercato e sfrutta gli indicatori tecnici per far prendere la migliore decisione possibile.

…non siamo qui per prometterti enormi ricchezze o per dirti che la nostra app di trading ti consentirà di avere successo il 100% delle volte perché semplicemente non è possibile… la piattaforma è progettata in modo complesso per fornire analisi accurate basate sui dati per aiutarti a prendere decisioni di trading più intelligenti quando fai trading sui mercati finanziari globali

Al di là dell’analisi di mercato e degli algoritmi di trading, Bitcoin Era Software assicura una sicurezza e una riservatezza di prim’ordine. Grazie all’utilizzo dello standard SSL su ogni pagina del sito, garantisce che tutte le informazioni che vengono raccolte siano protette, per non parlare poi dell’uso dell’algoritmo di crittografia AES che assicura che nessuno, tranne l’utente stesso, possa vedere che cosa viene fatto.