LineageOS 18.1 disponibile ufficialmente per Google Pixel 5a

Nonostante gli smartphone Google Pixel godano di un periodo di aggiornamenti più esteso rispetto al resto degli smartphone Android (anche se Samsung e Xiaomi si stanno impegnando per pareggiare tale periodo), alla fine arriverà anche per essi il momento di fine supporto. Ed è proprio lì che le Custom ROM entrano in gioco. A questo proposito vi segnaliamo che il team di LineageOS ha annunciato ufficialmente il supporto per il Google Pixel 5a.

Il Pixel 5a, essendo realizzato da Google, esegue un Android molto stock, ma ci sono ancora ragioni per cui si potrebbe voler dare un’occhiata a LineageOS. In particolare, questa Custom ROM fornisce una manciata di funzionalità che non sono presenti su Android di serie, come l’interfaccia di sicurezza Trust. Tra l’altro, si tratta di un ottimo modo per ridurre al minimo la quantità di app Google sul proprio dispositivo o eliminarle del tutto e affidarsi solo a software FOSS (Free and Open Source Software).

LineageOS 18.1 ha portato tutte le funzionalità che amiamo di Android 11 sulla sua ROM, dando accesso a cose come i canali di notifica e le chat in bolla, i nuovi controlli multimediali, una migliore protezione della privacy, le ultime emoji e molto altro ancora. D’altronde, si tratta di una ROM che prende spunto dal codice AOSP open source.

Poi ci sono alcune novità specifiche di LineageOS, come miglioramenti al registratore e alle app musicali, un nuovo calendario, la soluzione di backup open source di SeedValut e la modalità scura per tutte le app LineageOS. A questo link trovate il changelog completo.

LineageOS 18.1 Ufficiale | Guida all’installazione

Per installare LineageOS 18.1 sul vostro smartphone, vi servono il bootloader sbloccato e una recovery custom come la TWRP (cose che vanno ad invalidare la garanzia legale del produttore). Se avete questi requisiti, la guida passo passo all’installazione la trovate qui di seguito: