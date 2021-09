Samsung smette di supportare Galaxy Note FE e Galaxy S8 Lite

Nonostante la sua vasta gamma di dispositivi, Samsung ha alcuni dei migliori supporti software che si possono trovare oggi in ambito Android. Questo non vuol dire che lo sviluppo alla fine non rallenti, ovviamente. A questo proposito, vi segnaliamo che gli aggiornamenti e lo sviluppo software per Samsung Galaxy Note FE e Galaxy S8 Lite (sia funzionale che le patch di sicurezza) è ufficialmente terminato.

Come fa di solito Samsung ogni due mesi, ha aggiornato il programma di aggiornamento supportato per la sua attuale gamma di smartphone.

Galaxy Note FE e Galaxy S8 Lite non sono comunque gli unici smartphone interessati da questo “aggiornamento degli aggiornamenti”. Tre anni dopo il suo lancio iniziale, il Galaxy Note9 non riceverà più patch di sicurezza mensili, anche se non ha ancora perso il supporto. Il passaggio da mensile a trimestrale è avvenuto dopo essere stato 36 mesi sul mercato. Infine, il Galaxy A10s è stato spostato da patch trimestrali a semestrali.

Non è tutto negativo, ovviamente. Alcuni nuovi dispositivi sono stati aggiunti all’elenco, tra cui i nuovi Galaxy Z Fold3 e Z Flip 3. Non sorprende che gli ultimi smartphone pieghevoli di Samsung riceveranno aggiornamenti software mensili, mentre il Galaxy A03s e il Galaxy F42 5G sono inseriti nella sezione delle patch trimestrali.

L’elenco completo dei cambiamenti nella politica di rilascio degli aggiornamenti Samsung è il seguente:

Programma di aggiornamenti Samsung

Fine supporto

Galaxy Note FE

Galaxy S8 Lite

Da aggiornamenti trimestrali ad aggiornamenti semestrali

Galaxy A10s

Aggiornamenti trimestrali

Galaxy A03s

Galaxy F42 5G

Da aggiornamenti mensili ad aggiornamenti trimestrali

Galaxy Note9

Aggiornamenti mensili

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Galaxy A52s

VIA