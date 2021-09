Microsoft News cambia nome in Microsoft Start

Seppur il Google Feed implementato direttamente nella home screen di molti smartphone Android sia probabilmente l’aggregatore di notizie più utilizzato al mondo, Microsoft News ha avuto una crescita importante da quando è stato lanciato nel 2018 sfruttando soprattutto l’ecosistema MSN. A questo proposito, volendo segnalare anche un nuovo inizio per il servizio, il colosso americano ha deciso di cambiare il nome di Microsoft News in Microsoft Start.

Start rimarrà disponibile negli stessi luoghi in cui è stato News: come sito web autonomo; integrato in Windows 10 e 11; come parte della nuova interfaccia utente della scheda di Microsoft Edge e come app mobile.

Se utilizzate Microsoft News sul vostro smartphone o tablet Android, sappiate che l’app è stata aggiornata per riflettere il nuovo nome e logo, ma dal punto di vista grafico rimane praticamente la stessa della versione precedente.

La sezione notizie e la scheda home mostra articoli di pubblicazioni partner che possono essere lette gratuitamente: non esiste infatti un paywall da fonti che in genere ne hanno uno. Dalle impostazioni è ancora possibile alternare e personalizzare le fonti, così come gli argomenti a cui si è interessati.

Microsoft Start inoltre riparte da dove News aveva lasciato il suo cammino di “super app”: oltre alla sezione delle notizie, l’app include tante piccole “mini app” con funzionalità come la conversione di unità, un browser Web, un traduttore, un risolutore matematico ecc.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento o nel caso voleste scaricare Microsoft Start per la prima volta, vi basterà cliccare sul nostro app box sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Google Play Store.

