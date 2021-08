Questo è il nuovo Fitbit Charge 5 | Immagini leaked

Nonostante l’acquisizione da parte di Google sia ormai finalizzata, con i rispettivi enti statunitensi ed europei che hanno dato il loro benestare, i progetti hardware a breve termine del colosso dei wearable non sono ancora influenzati da Google. A tal proposito, vi segnaliamo che il nuovo Fitbit Charge 5, ancora in attesa di presentazione, è emerso sul web in una serie di immagini leaked.

Sfortunatamente, non ci sono informazioni aggiuntive sull’hardware o sulle funzionalità che possiamo estrapolare da queste immagini, ma possiamo comunque provare a fare alcune ipotesi plausibili e speculare un po’.

Poiché questo è presumibilmente un dispositivo Charge, è lecito ritenere che avrà il GPS integrato, come il suo predecessore. Inoltre, è molto probabile la presenza di un sensore Sp02 che qualifica la quantità di ossigeno presente nel sangue.

Vedendo come Fitbit ha anche aggiunto alcune funzionalità come il monitoraggio della temperatura della pelle su Charge 4, precedentemente disponibile solo su dispositivi Sense premium, è altrettanto lecito ritenere che anche quelle faranno parte della scheda tecnica di Charge 5.

Dando uno sguardo approfondito alle immagini, non possiamo fare a meno di notare i due enormi pad su entrambi i lati del dispositivo, che sembrano fatti di un metallo leggermente diverso dal resto del corpo. Una speculazione bella forte sarebbe la presenza di un lettore ECG, ma la nostra ipotesi migliore è che questi pad sono pensati per offrire un sistema di navigazione aggiuntivo al touchscreen attraverso una superficie capacitiva. Naturalmente, potremmo sbagliarci su questo punto.

I render sembrano mostrare un totale di tre colorazioni sia per Fitbit Charge 5 sia per il suo cinturino. Purtroppo notiamo anche che i cinturini hanno un aggancio proprietari e non standard, il che elimina una grossissima fetta di accessori universali.

Infine, possiamo leggere la data del 23 ottobre mostrata su tutti i render, per cui abbiamo anche una possibile data di lancio.

VIA