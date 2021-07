Xbox Game Pass si aggiorna col “supporto parziale” ad Android TV

Nonostante i più smaliziati utilizzano già da tempo l’applicazione di Xbox Game Pass (con abbonamento Ultimate) a bordo delle loro Nvidia Shield TV o delle smart TV con a bordo Android TV attraverso il sideload del file APK, il supporto ufficiale non è mai stato dato. O almeno, non è mai stato dato fino a ora. Nell’ultima versione dell’app Xbox Game Pass (v.2107 ) infatti, gli sviluppatori di Microsoft hanno preparato il terreno per supportare in maniera ufficiale la piattaforma di Android TV.

Essendo un’app Android, è sempre stato possibile eseguire il sideload dell’app su dispositivi come Chromecast con Google TV e Nvidia Shield TV. Tuttavia, Microsoft ha affermato in passato che Android TV non è ufficialmente supportato.

Ciò è stato chiarito dal fatto che l’app non viene tutt’ora visualizzata sulla schermata iniziale quando veniva installata tramite sideload. Su Android TV, gli sviluppatori devono implementare un codice speciale per visualizzare l’app sulla schermata iniziale, altrimenti gli utenti devono accedervi tramite le Impostazioni o launcher particolari.

Lo sforzo di Microsoft per far apparire l’app in un luogo in cui è facilmente accessibile è un chiaro segno che l’azienda potrebbe aver cambiato idea quando si tratta di supporto per Android TV. Anche perché, al di là della presenza dell’icona nella schermata principale, non vi è assolutamente alcuna differenza rispetto a prima: nemmeno la UI è stata ancora ottimizzata per essere utilizzata tramite un controller sul grande schermo di casa.

Per il momento, tuttavia, si deve comunque eseguire il sideload dell’app Xbox Game Pass per utilizzarla su Android TV: nonostante le modifiche interne al codice infatti, Microsoft non ha ancora pubblicato ufficialmente l’app nel Play Store di Android TV.

VIA