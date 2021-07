Chrome 93 promette Material You, miglior supporto per le PWA e OTP multipiattaforma

Il processo di sviluppo di Google Chrome sta proseguendo in maniera spedita e, con esso, l’integrazione di molti altri aspetti estetici e funzionali annunciati in precedenza da Google. Con il nuovo Chrome 93 ad esempio, Google sta integrando un accenno del nuovo design Material You, un miglior supporto per le PWA (Progressive Web App) e OTP multipiattaforma.

Chrome 93 con OTP multipiattaforma

In Chrome 93, Google sta offrendo agli sviluppatori tutti gli strumenti necessari per rendere l’autenticazione a due fattori tramite codici univoci (OTP) molto meno problematica. Quando si accede allo stesso account Google sullo smartphone e su desktop, con Chrome 93 è possibile copiare e incollare facilmente i codici OTP inviati tramite SMS sui siti supportati. Ovviamente, gli SMS non sono il metodo più sicuro quando si tratta di OTP (le app che li generano offline sono da preferire), ma è comunque meglio di niente, e renderlo meno fastidioso da usare è un buon passo in avanti.

Nel caso foste interessati, potete testare questa nuova funzione installando Chrome 93 beta e recandovi su web-otp-demo.glitch.me facendovi inviare un SMS con le parole esatte elencate sul sito.

PWA accessibili tramite URL

Le Progressive Web App (PWA) stanno per sembrare ancora più simili alle app native su Windows, macOS, Android e Linux. Chrome 93 sta avviando un test che consente agli sviluppatori di dichiarare le PWA come URL. Ad esempio, se si utilizza Twitter come PWA creata in Chrome, tutti i link twitter.com potrebbero aprirsi automaticamente nell’interfaccia PWA dedicata, colmando ulteriormente il divario tra applicazioni native e app web.

Per sperimentare questo, dovrete attivare il flag chrome://flags/#enable-desktop-pwas-url-handling, anche se al momento probabilmente ci saranno solo poche app che lo supportano.

Prime tracce di Material You

Attivando i flag giusti, è possibile accedere al primo assaggio di Material You nella versione 93 (disponibile esclusivamente con Android 12). Nelle impostazioni, sarà visibile una sottile sfumatura del colore principale dello sfondo della barra in alto. Alcuni altri elementi di design si basano anche sui colori estratti da quello principale, come le evidenziazioni del testo e le icone delle opzioni.

Download di Google Chrome 93

Nel caso voleste provare sin da subito queste novità, potete scaricare la versione beta di Chrome 93 direttamente dal Play Store attraverso il nostro app box sottostante:

