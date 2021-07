Konami rilascerà il nuovo Yu-Gi-Oh! Master Duel anche su Android

A distanza di 3 anni dal rilascio iniziale di Yu-Gi-Oh! Duel Links sul Play Store, Konami sta per fare il bis con il rilascio, in contemporanea su ben 9 piattaforme diverse, del nuovo titolo Yu-Gi-Oh! Master Duel.

Il colosso giapponese infatti ha annunciato che Yu-Gi-Oh! Master Duel, un gioco molto più vicino e canonico a quello che i veri fan sono abituati, arriverà nel prossimo futuro su Android, iOS, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e Steam.

Se siete ansiosi di vedere cosa ha da offrire Yu-Gi-Oh! Master Duel, Konami ha rilasciato un trailer esplicativo con protagonista il produttore senior del gioco Kenichi Kataoka.

L’azienda dedica poco più di tre minuti a fornire informazioni aggiuntive sul gioco ma, fondamentalmente, l’obiettivo è quello di rilasciare un GCC che si attenga molto più alle regole principali originali del gioco stesso. Sebbene non sia ancora stata fornita una data di lancio, sappiamo che il gioco sarà disponibile su Android, iOS, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e Steam. Viste le numerose piattaforme su cui verrà rilasciato, molto probabilmente poi verrà anche offerto il supporto per il cross-play.

Oltre all’annuncio principale che Master Duel arriverà su mobile, Konami ha anche rivelato un nuovo titolo incentrato sui dispositivi mobili chiamato Yu-Gi-Oh! Cross Duel. Questo gioco offrirà battaglie basate su carte a quattro giocatori e arriverà esclusivamente su Android e iOS. Purtroppo anche questo titolo non ha ancora una data di uscita, e poiché i dettagli sono ancora più scarsi di quelli offerti per Master Duel, sembrerebbe che dovremmo aspettarci che il suo lancio sia più lontano nel tempo.