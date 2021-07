Firefox si aggiorna alla v90 eliminando il supporto FTP (come fatto già da Chrome)

Gli sviluppatori di Mozilla sono in fermento in queste settimane con grossi aggiornamenti nella loro pianificazione dello sviluppo. Dopo infatti aver deciso di eliminare del tutto il supporto a Firefox Lite (che non è nemmeno più disponibile sul Play Store), hanno rilasciato un aggiornamento per quanto riguarda l’app di Firefox per Android (versione 90) eliminando del tutto il supporto FTP.

L’eliminazione del supporto FTP significa che Mozilla sta spingendo solamente sull’archiviazione cloud, cosa che probabilmente non piacerà a molti.

A seguito delle principali modifiche all’iconografia nella versione 89 come parte di una riprogettazione completa, questa versione v90 racchiude meno novità. Da quello che abbiamo potuto vedere, ci sono solo alcune modifiche minori alle impostazioni, con le impostazioni dell’account Firefox che si spostano più in basso e l’icona “Imposta come browser predefinito” che si trasforma in un banner più prominente in alto. Abbiamo anche individuato una nuova voce per i dati di pagamento che, ovviamente, consente di salvarli nel browser e nell’account Firefox. Per accedere alle carte e compilare automaticamente, bisogna prima verificare l’identità tramite biometria (se impostata).

Come detto, le connessioni FTP sono completamente morte in Firefox 90. Mozilla ha già disattivato il supporto per il File Transfer Protocol in Firefox 88, ma è stato possibile riattivarlo tramite flag fino ad ora. Adesso però non è più un’opzione, poiché il codice sottostante è stato rimosso completamente nella versione stabile di Firefox 90. Per accedere ai server FTP, ora sarà necessario utilizzare un browser dedicato, come FileZilla.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento oppure volete scaricare per la prima volta Firefox sul vostro smartphone o tablet Android, vi basterà cliccare sul seguente app box che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

VIA