Lenovo Smart Clock 2 in rampa di lancio | Certificazione FCC

Lenovo Smart Clock

Il nuovo smart display Lenovo Smart Clock 2 con a bordo Google Assistant ha ricevuto la certificazione ufficiale dalla FCC, il che significa che la presentazione è molto vicina.

Gli smart display con a bordo Google Assistant hanno vissuto un periodo d’oro un paio di anni fa con diversi produttori che hanno lanciato i loro modelli, ognuno focalizzato su un aspetto differente (qualità audio, qualità dello schermo, dimensioni ecc.). L’anno scorso c’è stato però un “vuoto generazionale” coperto solamente dalla stessa Google con l’ultimo modello di Nest Hub dotato di monitoraggio del sonno (e ora primo dispositivo che è stato aggiornato ufficialmente a Fuchsia OS).

Uno dei modelli più interessanti era il Lenovo Smart Clock lanciato nel 2019, versione molto piccola e perfetta da essere usata a letto in sostituzione della radiosveglia. Ebbene, sembra proprio che il Lenovo Smart Clock 2 sia sulla rampa di lancio.

Anche se non sappiamo come sarebbe visto dalla parte anteriore o da nessuna delle altre specifiche, nel fascicolo sono stati pubblicati anche dei disegni illustrativi che ci danno un’idea di come sarà.

Dalla certificazione FCC abbiamo anche appreso alcune delle caratteristiche di cui sarà dotato il Lenovo Smart Clock 2. Innanzi tutto avrà sia la connettività Bluetooth che Wi-Fi con un sistema di alimentazione che funziona a 12 V. Purtroppo non è chiaro in base ai documenti se si tratta di una porta a barilotto CC o di un’alimentazione USB Type-C.

Ad ogni modo, la novità più evidente del modello di seconda generazione dovrebbe essere il pad di ricarica wireless con il quale eliminare anche la necessità di avere un alimentatore extra sul comodino. Apparentemente questo sistema di ricarica wireless supporta 5W e 10W di uscita a seconda che venga utilizzato in tandem con un’uscita USB di tipo A inclusa o meno (da solo supporta 10W, se usato insieme alla ricarica cablata USB solo 5W ciascuno).

VIA