Samsung Galaxy Z Fold 3 sarà il 20% più economico dell’attuale Z Fold 2

Gli smartphone flessibili sono un po’ come le auto sportive esotiche: tutti possono essere d’accordo sul fatto che siano fantastici, ma pochissimi possono giustificare la spesa per qualcosa di solo marginalmente più capace di un modello dal form factor standard. Secondo una recente fuga di notizie, i prossimi smartphone flessibili di Samsung, Samsung Galaxy Z Fold 3 e Samsung Galaxy Z Flip 2, presenteranno notevoli miglioramenti in termini di prezzo, rendendoli alla portata di un maggior numero di consumatori.

Quanto più economici? Circa il 20%, secondo SamMobile. Sebbene il sito non abbia nominato la fonte delle sue informazioni, è considerato abbastanza affidabile quando si tratta di hardware Samsung. La nuova generazione di smartphone flessibili di Samsung, composta dal Galaxy Z Fold 3 e dal Galaxy Z Flip 2 sono attesi entro la fine del 2021 (per il Galaxy Z Fold Tab probabilmente bisognerà attendere il 2022) .

Prendendo quel 20% di abbassamento dei prezzi al dettaglio sui modelli di oggi, il prezzo di un potenziale Galaxy Z Fold3 potrebbe essere di 1.639 euro. Mentre il prezzo sarebbe ancora ben al di sopra dei 1000 euro, non sono così sbalorditivi come lo sono stati negli ultimi due anni.

Molto probabilmente la riduzione del prezzo di vendita finale sarà possibile ammortando i costi di ricerca e sviluppo che, rispetto agli anni passati, potrebbero non essere stati così elevati.Ad ogni modo, tra le altre indiscrezioni legate ai prossimi smartphone flessibili di Samsung troviamo la possibilità che vengano offerti in versioni bicolore, che siano presenti delle fotocamere più grandi e forse anche una fotocamera anteriore sotto il display.

In attesa di avere maggiori informazioni (magari ufficiali), vi vogliamo ricordare che AMD ha di recente svelato maggiori dettagli sul nuovo Samsung Exynos con GPU AMD RDNA2.

