LG Velvet 2 Pro sarebbe potuto essere un super top di gamma

LG Velvet

LG è ormai fuori dal mondo degli smartphone visto che, negli ultimi anni, nonostante abbia realizzato degli ottimi smartphone le vendite non sono state all’altezza del marchio. Con LG Velvet a nostro avviso si è toccata la vetta degli ultimi due anni, tanto che nella nostra recensione approfondita lo abbiamo lodato molto. Ed è per questo che il suo successore, l’ipotetico LG Velvet 2 Pro, sarebbe potuto essere uno dei migliori smartphone Android.

LG Velvet 2 Pro era arrivato nelle fasi avanzate di sviluppo e produzione prima che i piani dell’azienda cambiassero e venisse cancellato tutto. A dimostrazione di ciò, in rete sono trapelate alcune immagini promozionali che LG ha creato per la campagna marketing dello smartphone in Corea del Sud.

This is the LG Velvet 2 Pro (LG Rainbow) marketing materials. (with English translations) pic.twitter.com/MsVYFQeTOK — Tron ❂ #WWDC21 #MicrosoftEvent (@FrontTron) June 3, 2021

Le immagini promozionali trapelate mostrano che LG Velvet 2 Pro avrebbe equipaggiato il chipset di punta Snapdragon 888 di Qualcomm. Avrebbe sfoggiato un enorme pannello P-OLED da 6,8 pollici con risoluzione FHD+, HDR e supporto per la frequenza di aggiornamento di 120Hz. Le immagini mostrano che il display del Velvet 2 Pro avrebbe avuto bordi curvi.

Il chip SD888 sarebbe stato accoppiato con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Avrebbe alloggiato una batteria da 4.500 mAh e avrebbe misurato solo 7,5 mm di spessore.

Il comparto fotografico posteriore avrebbe sfoggiato una fotocamera principale da 64 megapixel dotata di OIS, una fotocamera con obiettivo ultrawide da 12 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel. Anteriormente sarebbe stata presente una fotocamera da 10 megapixel con messa a fuoco automatica.

Le specifiche trapelate suggeriscono che il LG Velvet 2 Pro sarebbe stato un telefono impressionante, ma sfortunatamente non arriverà mai sul mercato.

