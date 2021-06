Google Pixel Buds A-Series ufficiali: auricolari TWS a 99 euro

Dopo una serie di indiscrezioni, rumor e addirittura conferme ufficiali pubblicate in anticipo dalla stessa Google, i nuovi auricolari TWS Pixel Buds A-Series sono stati presentati ufficialmente. Si tratta di un modello “economico” che viene proposto sullo store di Google a partire da 99 euro.

I Pixel Buds A-Series sono così fisicamente simili ai Pixel Buds dell’anno scorso che si adattano comodamente l’uno nelle custodie dell’altro. Le custodie in realtà non funzionano in modo intercambiabile: i pin di ricarica sono leggermente diversi, ma sia le custodie che gli auricolari sono quasi identici.

La principale differenza estetica è il colore: i Pixel Buds A-Series sono disponibili in soli due colori, bianco o verde, e l’interno delle custodie si abbina a tali colorazioni.

Mantengono anche funzioni come il rilevamento dia quando sono indossate, la riproduzione audio in un singolo auricolare e la resistenza all’acqua IPX4, il che dovrebbe essere sufficiente per evitare che il sudore li danneggi.

Identica dovrebbe essere anche la qualità audio. I Pixel Buds A-Series utilizzano gli stessi driver da 12 millimetri e hanno lo stesso “sfiato spaziale” che aiuta a provare la sensazione di un palcoscenico sonoro più ampio e lascia entrare un po’ di suono ambientale. Gli alti sono chiari, i medi sono pieni e i bassi sono tipici degli auricolari true wireless di fascia alta.

In termini di autonomia, Google assicura fino a 5 ore di ascolto o 2,5 ore di conversazione con una sola carica e fino a 24 ore di ascolto se si utilizza la custodia con funzione di ricarica.

Nella confezione di vendita dei nuovi auricolari TWS di Google trovano spazio, oltre agli auricolari stessi, anche la custodia, i gommini di ricambio in un colore abbinato, un cavo USB-A-USB-C e la normale documentazione.