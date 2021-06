Spiagge.it: prenota un ombrellone dal tuo smartphone

L’estate si avvicina e già in molti sono alle prese con la prenotazione dell’hotel o dell’appartamento al mare per godere finalmente di qualche settimana in pieno relax. Quest’anno più che mai, le località balneari italiane saranno prese d’assalto e molte strutture hanno infatti già registrato il sold out. C’è però una bella novità, per ridurre lo stress e trascorrere un soggiorno senza pensieri: grazie infatti al sito Spiagge.it oggi è possibile prenotare il proprio ombrellone direttamente online, ancora prima di arrivare a destinazione! Un gran bel vantaggio, del quale stanno approfittando in moltissimi perché si sa, arrivare al mare e trovare già il proprio posto riservato è un grande plus. Scopriamo come funziona questo servizio e cosa fare per prenotare il proprio posto in spiaggia.

Come funziona Spiagge.it, il portale per prenotare l’ombrellone

Spiagge.it è un portale interamente dedicato ai gestori degli stabilimenti balneari e a tutti i clienti che desiderano prenotare il proprio ombrellone in spiaggia senza problemi, direttamente online e ancora prima di arrivare a destinazione. La piattaforma è molto intuitiva: basta inserire la data del proprio soggiorno e la località turistica in cui si è diretti per visualizzare tutti i lidi disponibili. Grazie ai filtri presenti nel portale, inoltre, si possono selezionare i servizi che si desiderano in modo da trovare lo stabilimento balneare perfetto per le proprie esigenze.

Una volta selezionato il lido, si visualizza una mappa con tutti i posti disponibili e non bisogna fare altro che scegliere quelli che si desiderano prenotare. Naturalmente vengono mostrati in modo trasparente tutti i prezzi. Una volta confermata la propria preferenza, si procede con il pagamento direttamente online ed il gioco è fatto! Il proprio ombrellone e lettino, nel posto che si preferisce, sarà riservato e non ci si dovrà preoccupare più di nulla!

Spiagge.it è anche a portata di smartphone!

Non è tutto, perché adesso questo servizio di prenotazione è anche a portata di smartphone oltre che di PC, per i possessori di un dispositivo iOS o Android. La si può scaricare infatti direttamente dall’Apple Store a questo link oppure dallo store Android a questo link.in modo da prenotare il proprio ombrellone anche mentre si è in viaggio o comunque fuori casa. Parliamo di un servizio davvero molto utile, specialmente quest’anno visto che l’affluenza nelle spiagge italiane sarà elevata e avere il proprio posto riservato significa non doversi preoccupare proprio di nulla.

Non solo sdraio e ombrellone: con Spiagge.it puoi prenotare tutti i servizi offerti dal lido!

È bene precisare che con Spiagge.it è possibile prenotare non solo il proprio posto all’interno dello stabilimento balneare con ombrellone e sdraio ma anche moltissimi servizi extra. Pedalò a noleggio, cassette di sicurezza, asciugamani e via dicendo. Il tutto, senza dover portare nemmeno un euro in spiaggia, con il rischio ed il pensiero di non potersi allontanare dal proprio posto. Finalmente, una soluzione per rendere le proprie vacanze al mare un vero e proprio piacere, senza alcun tipo di pensiero o preoccupazione. Spiagge.it ha già riscosso un grandissimo successo e la cosa non stupisce di certo perché un servizio come questo era proprio necessario.