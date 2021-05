Google semplifica il backup delle foto inviate tramite Gmail

Ormai non è una pratica così comune grazie ai servizi di messaggistica istantanea che permeano il modo di comunicare da alcuni anni a questa parte ma in passato non era inusuale che la condivisione di foto e immagini avvenisse attraverso l’email. Allo stesso modo, trasferire delle foto dallo smartphone al computer per molti è sinonimo di inviare una email e allegare le immagini. Google sembra essere a conoscenza di queste usanze e, con l’ultimo aggiornamento di Gmail, ha reso molto più semplice eseguire il backup delle foto inviate come allegati nelle email verso Google Foto.

Google ha annunciato infatti che sta aggiungendo un pulsante che consente agli utenti di eseguire rapidamente il backup delle immagini inviate in un allegato Gmail verso Google Foto.

Il pulsante indica “Salva in foto” e sarà accanto al pulsante “Aggiungi a Drive” per gli utenti Gmail personali e per i clienti Google Workspace, G Suite Basic e G Suite Business. La funzione include anche un grande avvertimento: il pulsante funziona solo con le foto scattate in formato JPEG, il che significa che le immagini in formato PNG non possono essere salvate su Google Foto utilizzando questo sistema.

L’aggiornamento verrà gradualmente diffuso nelle prossime due settimane, con il lancio ufficiale che è iniziato il 26 maggio. Inoltre, la funzionalità sarà attivata per impostazione predefinita. Google afferma che questo farà risparmiare tempo e banda agli utenti: “Questa nuova funzione ti evita di dover scaricare allegati fotografici dai messaggi di Gmail per poi eseguirne manualmente il backup su Google Foto“.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che il backup illimitato di foto e video verso Google Foto è disponibile solo fino al 31 maggio mentre dopo ogni foto andrà a fare cumulo sui 15GB gratuiti offerti da Google.

