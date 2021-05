Amazon Prime Day 2021 si terrà probabilmente il 21 e 22 giugno

Amazon è stata molto intelligente nel proporre quella che a tutti gli effetti è una propria festività commerciale in piena estate. Stiamo parlando ovviamente dell’Amazon Prime Day, pensato appositamente per essere l’equivalente del Black Friday e del Cyber Monday ma in piena estate. L’edizione dello scorso anno è stata posticipata ad ottobre a causa della pandemia ma l’Amazon Prime Day 2021 tornerà a essere in estate. In una dichiarazione alla stampa, il direttore finanziario Brian Olsavsky ha confermato che l’Amazon Prime Day 2021 si terrà a giugno.

La data esatta non è stata rivelata ufficialmente, sebbene Olsavsky abbia menzionato quanto segue: “Lo faremo in una data in cui pensiamo attirerà maggiore attenzione per i nostri clienti e anche per i nostri fornitori“.

Separatamente, Bloomberg ha riferito che Amazon ha scelto il 21-22 giugno come date per il Prime Day 2021. Questo secondo i registri ufficiali che ha esaminato e una persona che ha familiarità con la questione.

Ad ogni modo, indipendentemente dalla data esatta, il Prime Day 2021 sarà l’occasione perfetta per fare buoni affari su tutti i tipi di prodotti, comprese le offerte Apple, gli sconti sui prodotti Echo e prodotti Kindle, nonché offerte smartphone.

Nell’esatto momento storico in cui ci troviamo in cui la televisione italiana si prepara a un doppio switch-off, l’Amazon Prime Day 2021 è a nostro avviso la migliore occasione per acquistare a prezzi scontati o un nuovo Smart TV o un nuovo decoder pienamente compatibile con il DVB-T2 e la decodifica HEVC.

Per avere accesso alle offerte del Prime Day 2021, è necessario un abbonamento ad Amazon Prime. Considerando però che è possibile usufruire di 30 giorni gratuiti del servizio, per rimanere sul sicuro potreste attivare l’abbonamento intorno alla metà di giugno.

C’è da dire che sebbene sia un evento organizzato da Amazon, le offerte del Prime Day non saranno limitate ad Amazon. Molte aziende di elettronica hanno deciso di cavalcare l’onda e offrire le proprie offerte in maniera da contrastare (spesso con poco successo) il dominio di Amazon.

