Huntdown, gioco action in 2D e in stile anni ’80 è disponibile su Android

Dopo aver avuto un sacco di successo con le versioni per console e PC, gli sviluppatori di Coffee Stain Publishing hanno finalmente rilasciato Huntdown, gioco action in 2D e in stile anni ’80, su Android attraverso il Play Store.

Il trailer qui sopra offre un rapido assaggio di ciò che Huntdown ha da offrire. Come potete vedere, il gioco offre un tema retro-futuristico degli anni ’80 che è un ritorno a tutti i grandi film d’azione dell’epoca. Ci si può aspettare un solido senso dell’umorismo in tutta la storia, quindi la trama del gioco non deve essere presa troppo sul serio e ci sono 20 livelli da esplorare, quindi per finirlo necessiteranno circa sei ore.

Huntdown è una versione gratuita, quindi chiunque può scaricarlo e provarlo. Tuttavia per, sbloccare il titolo completo c’è un singolo acquisto in-app da 8,99 euro da fare.

Ripulisci le strade nei panni di uno dei tre spietati cacciatori di taglie, in una metropoli di pixel devastata dalla violenza e dalla corruzione. In un mondo ispirato ai classici film d’azione e ai giochi arcade degli anni 80, affronta il lato oscuro e criminale della città con un assortimento creativo di armi, e metti fine all’anarchia che regna sovrana. Huntdown è il travolgente platform d’azione comica che offre combattimenti rapidi e strategici in 2D contro quattro pericolose gang e una schiera di boss del crimine. Preparati a missili, esplosioni e centinaia di battute uniche in questa tumultuosa avventura di Easy Trigger e Coffee Stain Publishing.

Nel caso siete interessati a procedere al download di Huntdown sul vostro smartphone o tablet Android, vi basterà cliccare sul nostro app box sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

