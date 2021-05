Come ho protetto una volta per sempre il mio telefono Android?

I telefoni Android sono i telefoni più comunemente utilizzati in questa era moderna e secondo una stima l’utilizzo di telefoni Android è dell’84,1% mentre gli altri vengono utilizzati solo del 15,9%. La differenza è dovuta a vari motivi. Uno è che iOS è molto più costoso dei telefoni Android e la maggior parte delle persone non può permetterselo. Ovviamente, questo è il motivo principale per scegliere Android su iOS e questo è difficile per le persone sostituire un telefono Android con un altro telefono Android, quindi è meglio scoprire e risolvere i problemi piuttosto che sostituirlo. Ma sorge la domanda che l’elenco degli strumenti affidabili è qui?

Ma prima di parlare di protezione dobbiamo sapere che protezione contro cosa? Quindi, ovviamente contro malware o installare software.

Devi essere consapevole del fatto che il tuo telefono ha qualche software dannoso o meno. Un telefono Android può mostrare diverse modifiche indesiderate se è influenzato da software dannoso. Scoprirai che il tuo telefono ha qualche problema e, naturalmente, del software dannoso se mostra cose strane. Potrebbe mostrare alcuni dati non necessari o, al contrario, i dati potrebbero essere persi immediatamente. La ricarica del telefono può variare in quanto può essere caricata immediatamente al 100% o può essere scaricata dal 79% al 15%. Il peggio che può fare è eliminare i dati senza il tuo permesso e puoi anche scaricare i dati senza il tuo permesso. Il software dannoso può inviarti posta indesiderata o SMS e una serie di altre operazioni può eseguire un software dannoso sul tuo telefono. Se noti un certo cambiamento, fai attenzione al software dannoso.

Ora, una volta appreso che il tuo telefono è influenzato da software dannoso, ci dirigiamo verso la cosa principale che è la PROTEZIONE DEL TELEFONO ANDROID. Bene, ecco alcuni modi in cui ho applicato per proteggere il mio Android dal malware:

Il primo passo è rimuovere le app che causano i problemi nell’Android. Ma Oops, non sai quale app sta effettivamente creando problemi? Per quanto riguarda Facebook, Instagram e altre app simili, uno è abbastanza sicuro della loro sicurezza, ma alcune app locali come giochi, downloader di PDF e altre possono farti sospettare. Quindi, per rilevare queste app devi scaricare altre app che possono farlo meglio per te. Sono disponibili numerose app di questo tipo, come HOTSPOT SHIELD e altre. Ma il modo più efficace per cercare software dannoso sul tuo Android è controllarlo dal Google Play Store (Google è un sito web affidabile):

Vai al Google Play Store sul tuo telefono Android.

Fare clic sul pulsante del menu nell’angolo in alto a sinistra.

Non appena si fa clic sul pulsante del menu verrà visualizzato un elenco di alcune opzioni. Tra queste opzioni scegli il Google Play per proteggere che compare all’ottava posizione della lista.

Tocca il pulsante Scansione per eseguire la scansione delle app, quindi il risultato verrà visualizzato l

Se trovi un’app infettiva, dovresti eliminarla immediatamente. Questo è il modo in cui proteggi il tuo telefono da software dannoso. La cosa migliore è usare le app che sono già state verificate da Google Play Protect.

Il tuo telefono dovrebbe essere sempre protetto anche dal software dannoso in arrivo. Prima di scaricare un’app, prima di aprire un SMS, prima di fare clic su una posta indesiderata e prima di registrarsi a un sito Web, è necessario verificare la presenza di file infetti. A tal fine, il telefono deve sempre disporre di un software antivirus. Sul mercato sono disponibili centinaia di software antivirus per fornire un Android più sano e sicuro. Ma il problema è che il software antivirus può essere esso stesso un virus che in notazione normale chiamiamo TROJANS (un virus che si nasconde come un programma utile.) Quind è necessario controllare il software antivirus prima di installarlo.

È necessario leggere i termini della privacy e prima di scaricare o installare il software leggerlo in modo appropriato. Un altro modo è leggere i commenti o le recensioni delle persone su quel software antivirus per sapere quali modifiche ha effettivamente apportato ai loro androidi. Non dimenticare di scrivere una recensione su di esso quando lo hai utilizzato anche tu.

La cosa più importante da tenere a mente è che è necessario disporre della versione più recente di un particolare software antivirus. Perché l’ultima versione? I virus vengono aggiornati continuamente, così come gli antivirus. Quindi, se non utilizzi la versione più recente, non importa quanto sia idoneo il tuo software, non sarà comunque in grado di rilevare i virus più recenti. Quindi, non dimenticare mai di aggiornare il tuo software antivirus.

Non si dovrebbe mai fare clic sui collegamenti sospetti nelle e-mail e negli SMS e non si devono fornire le proprie informazioni personali su alcun sito Web senza conoscere i dettagli appropriati. Dalla persona sconosciuta o sospetta, se ricevi un file non scaricarlo sul tuo telefono Android. Non aprire la posta indesiderata e fare attenzione anche ad altre azioni simili.

Ø La password è l’elemento principale per la tua privacy. La tua password non dovrebbe essere indovinata facilmente. Potresti avere tue informazioni sensibili su androidi come immagini, chat personali e numeri di telefono a cui non vuoi accedere. Ma gli hacker sono sempre alla ricerca di tali informazioni, quindi per limitare il loro accesso al tuo Android, definisci la password. La password dovrebbe essere complessa. Di seguito sono riportati alcuni trucchi per migliorare la tua password in modo che non possa essere indovinata:

La password è l’elemento principale per la tua privacy. La tua password non dovrebbe essere indovinata facilmente. Potresti avere tue informazioni sensibili su androidi come immagini, chat personali e numeri di telefono a cui non vuoi accedere. Ma gli hacker sono sempre alla ricerca di tali informazioni, quindi per limitare il loro accesso al tuo Android, definisci la password. La password dovrebbe essere complessa. Di seguito sono riportati alcuni trucchi per migliorare la tua password in modo che non possa essere indovinata:

La password non deve contenere il tuo nome.

La password non deve contenere numeri indovinabili come il tuo numero di telefono, la tua data di nascita, il tuo indirizzo di casa o altri dati numerici prevedibili . Inoltre non dovrebbe utilizzare numeri continui come 12345 o 678 ecc.