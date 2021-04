Samsung Galaxy S21 Ultra si aggiorna con le patch di maggio 2021

Anticipando ancora una volta Google, Samsung sta provvedendo a rilasciare le patch di sicurezza del mese di maggio 2021 per i suoi smartphone. Il primo modello a riceverle è il Samsung Galaxy S21 Ultra.

L’aggiornamento OTA che porta con se le patch di maggio 2021 ha un peso abbastanza ragguardevole di 1,15 GB e viene identificato con la build G998BXXU3AUDA. Al momento è stata segnalata la disponibilità solo nel mercato della Germania ma probabilmente è solo una questione di ore o di giorni affinché Samsung allarghi il rilascio anche agli altri paesi europei, Italia compresa.

Il peso di 1,15 GB è giustificato dal fatto che, stando al changelog ufficiale, oltre ad introdurre la patch di sicurezza del 1° maggio 2021, migliora anche le prestazioni della fotocamera e introduce una “condivisione rapida migliorata”. Sfortunatamente non viene spiegato esplicitamente cosa significa.

Nonostante il Samsung Galaxy S21 Ultra sia il primo smartphone a ricevere le patch di maggio 2021, è lecito attendersi che nel corso dei prossimi giorni anche gli altri modelli della serie Galaxy S21, come come gli altri modelli presenti nel catalogo di Samsung, inizino a ricevere l’aggiornamento.

In attesa di avere maggiori informazioni sul rilascio delle patch di maggio 2021 per i modelli italiani di Samsung Galaxy S21 Ultra e anche per gli altri smartphone della serie, vi vogliamo ricordare che mentre Samsung non crede più nel sensore ToF che sarà assente sul Galaxy S22, la versione Ultra di prossima generazione potrebbe ospitare il primo sensore fotografico mobile (sviluppato in casa fra l’altro) da ben 200MP. Insomma, la corsa ai mega pixel si sta infiammando di nuovo.

