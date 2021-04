OnePlus 9 Pro soffre di problemi di surriscaldamento

Nonostante utilizzi lo stesso SoC di molti altri smartphone top di gamma, man mano che sempre più OnePlus 9 Pro finiscono nelle mani dei clienti, stiamo assistendo a segnalazioni secondo cui questo modello potrebbe essere soggetto a surriscaldamento, specialmente durante lo scatto di foto o la registrazione di video.

Le segnalazioni del problema sono abbastanza diffuse, con un thread unificato sull’argomento nei forum di OnePlus che ora raggiunge decine di pagine con dozzine di conferme individuali del problema.

Stando a quanto abbiamo appreso, il surriscaldamento di OnePlus 9 Pro può manifestarsi in una manciata di circostanze diverse, anche se l’uso della fotocamera sembra essere quella più comune. L’app della fotocamera di OnePlus emette anche un grande avviso visibile tra due diversi messaggi che il telefono inizia a surriscaldarsi: “La temperatura del tuo dispositivo è attualmente troppo alta, metti in pausa lo scatto per un po’ per abbassarla” e “Impossibile scattare immagini perché la temperatura del telefono è troppo alta.”

#OnePlus9Pro

This is the last thing you wanna see when ur out taking images. Barely took 6 images in 5 minutes and this message popped up “Unable to take pictures as the phone’s temperature is too high” 🤬🤬 pic.twitter.com/j9dXfp7mIk

— Tecworkz (@tecworkz) April 3, 2021